Anett Zimmermann

Seelow (MOZ) André Bähler, Verbandsvorsteher des Wasserverbands Strausberg-Erkner, berichtete in der jüngsten Sitzung des Kreis-Ausschusses für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz über die aktuelle Situation des Verbands und Herausforderungen nicht nur mit Blick auf die Tesla-Gigafactory in Grünheide. Der Ausschussvorsitzender Falk Janke machte jedoch keinen Hehl daraus, dass er sich einen Vertreter der oberen Wasserbehörde als Gast gewünscht hatte, um mehr über die hydrologischen Verhältnisse im Kreis zu erfahren.

In der Einwohnerfragestunde wurden bereits Maßnahmen gefordert, um dem massiven Waldsterben nach drei trockenen Sommern zu begegnen. Zudem kritisierte ein Redner Wasserentnahmen aus dem Torfsee in Hoppegarten. Jan Paepke, Leiter des Amtes für Landwirtschaft und Umwelt in Märkisch-Oderland, sicherte zu, sich diesen Fall anzuschauen. Genehmigungsbescheide würden meist für zehn Jahre erteilt. Darin seien auch die Entnahmemengen festgehalten. Mit dem Thema Wald habe sich der Ausschuss bisher weniger befasst, sagte Falk Janke und begründete dies vor allem damit, dass die Flächen meist in Besitz von Kommunen und privaten Eigentümer seien. Frank Schütz als Vertreter von Hans-Georg von der Marwitz verwies auf dessen besondere Kompetenz zu diesem Thema. Kritisch sah der Ausschuss den steigenden Pro-Kopf-Verbrauch an Wasser sowie das mangelnde Zurückhalten von Regenwasser.