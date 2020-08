Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Der Inlandstourismus boomt, Beeskow ist seit Wochen voller Gäste, die Campingplätze und Pensionen sind ausgelastet. Doch im Tourismusverein Spreeregion Beeskow-Schwielochsee kriselt es. Zu Hochzeiten, damals noch unter dem Namen Märkische Tourismuszentrale, zählte der Verein rund 170 Mitglieder. Sie kamen vor allem aus Beeskow, Friedland, Tauche und Rietz Neuendorf. Neben Ämtern und Kommunen waren hauptsächlich touristische Leistungsanbieter, Hotels, Pensionen, Campingplatzbetreiber und Bootsvermieter im Verein. Geblieben sind noch 67.

In der vergangenen Woche hat nun die Gemeinde Tauche auf Vorschlag von Bürgermeister Gerd Mai beschlossen, zum Jahresende aus dem Verein auszutreten. Nur noch 12 der 48 im Tourismus tätigen Anbieter der Gemeinde seien Mitglied, die Vermittlung der Unterkünfte, einst wichtige Aufgabe, laufe fast ausschließlich über Onlineplattformen. Für aktuelle Informationen habe der Tourismusverband Infosäulen mit Touchpads aufgestellt. Es sei nun ein Punkt erreicht, an dem man sagen müsse, dass sich der Verein zu großen Teilen überflüssig gemacht habe oder wurde, so der Bürgermeister, der einst selbst Vorsitzender war.

Einer der Nachfolger ist Mais Friedländer Amtskollege Thomas Hähle. Der ist sozusagen in Doppelfunktion im Verein, denn er bietet auch selbst Ferienwohnungen an. Aber, im November will er die Führungsaufgaben abgeben. Das habe er schon auf der jüngsten Mitgliederversammlung mitgeteilt, so Hähle. Doch an wen? Die Stadt Beeskow, das macht Bürgermeister Frank Steffen klar, will die Führung des Vereins nicht übernehmen. Lange hatte das Rathaus sehr intensiv mit dem Tourismusverein kooperiert. Der hatte seinen Sitz im Rathaus, die Touristinformation fungierte auch als eine Art Bürgerbüro im Rathaus. Die Stadt Beeskow trug dafür einen Großteil der Kosten. Als der Verein die ursprünglich vereinbarten Öffnungszeiten nicht mehr gewährleisten konnte, kündigte Beeskow das Büro und baute stattdessen eine Stadtinfo aus. Diese soll, so Bürgermeister Frank Steffen, auch künftig wieder das rote I, die höchste Einstufung für eine Touristinformation erhalten. Das aber unabhängig vom Tourismusverein. Dem wolle die Stadt weiter angehören, die Führung müssten aber die touristischen Anbieter übernehmen.

Verein muss sich neu aufstellen

So sieht es auch Kathrin Paul-Weckewitz. Sie war einst Geschäftsführerin des Vereins, betreibt nun aber mit ihrem Mann das Beeskower Boootshaus. Nachdem ihre Nachfolgerin schon während der Probezeit den Posten wieder verließ, übernahm Kathrin Paul Weckewitz einige der alten Aufgaben quasi nebenbei. Doch damit ist zum Jahresende Schluss. "Ich schaffe es einfach nicht", sagt sie. Das Boootshaus verlangt ihre ganze Kraft. Das Haus laufe gut. Kathrin Paul-Weckewitz rechnet mit einer Vollauslastung bis Ende Oktober.

Im Verein bleiben will sie dennoch. Doch der müsse sich inhaltlich neu aufstellen. Nach ihrer Auffassung als Interessenvertretung gegenüber Kommunen und Kreis. "Wir müssen sagen, wo ein Radweg fehlt, wo man Parkplätze und weitere Infrastruktur für Touristen braucht." Deshalb pflichtet sie dem Beeskower Bürgermeister bei, dass im Vorstand vor allem die Touristiker selbst arbeiten müssen. Wer genau, das soll auf der Mitgliederversammlung im Oktober geklärt werden.