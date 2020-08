Interessiert an Trödel und Historie: Barbara Barth-Morscheck stöberte am Wochenende auf dem Trödelmarkt vor der Ruine. "Solche Gebäude gab es früher viele, einige haben sich wieder gut entwickelt", erzählte die Frau aus Süddeutschland, die aus der Region stammt, ihren Kindern. © Foto: Manja Wilde

Fürstenwalde (MOZ) Den Birken gefällt die alte Aufbauschule ganz gut. An verschiedenen Stellen sprießen sie auf dem rund 100 Jahre alten Gemäuer an der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Fürstenwalde. Eigentlich sollte es damit in absehbarer Zeit vorbei sein – das Investoren-Ehepaar Smura hatte 2017 angekündigt, in dem Gebäudekomplex eine Fachschule für Tourismus und Gastronomie entwickeln zu wollen. Daraus wird nun erst mal nichts: Nachdem lange wenig passierte, hat Fürstenwalde im August 2019 die Rückkauf-Option gezogen.

Kosten: 333 000 Euro

Damit der einst repräsentative Bau, der 1918 als Lehrerseminar eröffnet wurde, nicht weiter verfällt, sollen jetzt umfangreiche Sicherungsarbeiten erfolgen. "Die Planung dafür wurde gleich nach dem Wiederkauf eingeleitet", informierte Christfried Tschepe, im Fürstenwalder Rathaus für Stadtentwicklung zuständig, im Fachausschuss. Nun liege das Konzept vor. Gesamtkosten für die Umsetzung: 333 000 Euro. Die Arbeiten seien dringend erforderlich – zumal die untere Denkmalschutzbehörde bereits 2013 Erhaltungsmaßnahmen gefordert habe. Nun sollen diese möglichst im Oktober beginnen.

Die Aufbauschule ist ein symmetrisch angelegter Komplex. Sie besteht aus Seminargebäude (Mitte), Turnhalle (vom Festplatz gesehen links) und Wohngebäude (rechts). Dabei handelt es sich um drei dreigeschossige Massivbauten. Zweigeschossige Zwischenbauten verbinden diese. Darüber hinaus gibt es mehrere jüngere Anbauten, zum Beispiel Schornsteine.

Die Entwurfsplanung des Frankfurter Büros für Architektur und Denkmalpflege von Michael Albrecht sieht für die Notsicherung vor: jüngere Anbauten abzureißen, Wildwuchs auf Dächern und Fassaden zu entfernen, sämtliche Dächer zu sichern und abzudichten, Fenster und Türen im Keller- und Erdgeschoss mittels Blech zu schließen und einen Stabzaun um das Grundstück zu ziehen. Um die Flachdächer zu schützen soll darüber eine einfache Sparrenanlage errichtet und mit Blech abgedichtet werden.

Vorgesehen ist, für die Notsicherung Fördermittel aus dem Stadtumbauprogramm zu nutzen. Das heißt: Das Geld stammt zu je einem Drittel von Bund, Land und Stadt. "In den Fördertopf haben wir vorher schon eingezahlt", erklärte Tschepe.

Fördergeld steht zur Verfügung

"Eigentlich wollten wir das Geld für die Entwicklung des Areals nutzen", gab der Ausschussvorsitzende Stephan Wende (Linke) zu bedenken. Wenn neue Investoren kämen, könnte es dort fehlen – erst vor wenigen Tagen haben drei Interessentengruppen ihre Konzepte hinter verschlossenen Türen vorgestellt. Sichere man das Gebäude jetzt, koste die Sanierung später weniger, entgegnete Tschepe. Gerold Sachse (Linke) erkundigte sich, ob man die Erhaltungsmaßnahmen wirklich jetzt angehen solle, auch "wenn die juristische Situation noch etwas unklar ist". Durch den Wiederkauf "sind wir nach unserer Prüfung in der Lage, Fördergeld einsetzen zu können", sagte Tschepe. Konkreter könne er dies nur unter Ausschluss der Öffentlichkeit erläutern.

Letztlich sprachen sich erst der Stadtentwicklungsausschuss und später auch der Hauptausschuss mit großer Mehrheit dafür aus, den Grundsatz- und Baubeschluss für die Sicherungsmaßnahmen an der Aufbauschule zu fassen. Die Entscheidung obliegt den Stadtverordneten. Sie tagen am Donnerstagabend.