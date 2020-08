Organist Matthias Eisenberg hat eine Fan-Gemeinde in Lindow. Auch dieses Mal wollten ihn rund 150 Gäste hören. © Foto: Jürgen Rammelt

Jürgen Rammelt

Lindow Er ist ein Ausnahme-Organist: Wohl über 30-mal hat Matthias Eisenberg im Rahmen der Lindower Sommermusiken das Publikum mit seinem Spiel verzaubert. So war es am Sonnabend auch kein Wunder, dass zur letzten Veranstaltung der Konzertreihe mehr als 150 Zuhörer in das Lindower Gotteshaus gekommen waren, um den Organisten zu erleben.

Die Lindower Sommermusiken haben Tradition. Immerhin war es in diesem Jahr die 42. Saison. "Allerdings gab es so eine Veranstaltungsreihe noch nie", erinnerte sich Kantorin Karin Baum, die seit der 32. Auflage von Christoph Schubach die Aufgabe übernommen hat, die Konzertreihe zu organisieren. Aufgrund der Corona-Pandemie musste diesmal das erste Konzert ausfallen. Außerdem galt es, bei allen neun Konzerten die Hygiene- und Abstandregeln einzuhalten.

Konzert mit Abstand

Das galt auch beim Abschlusskonzert am Sonnabend. Vorsorglich hatten die Organisatoren nur auf die Plätze Programme gelegt, die besetzt werden durften. So war gewährleistet, dass die Zuhörer genügend Abstand zueinander hatten. Die großen Emporen und das Kirchenschiff boten ausreichend Platz. Außerdem waren die Gäste gebeten worden, den Mund- und Nasenschutz auch während des Konzerts zu tragen.

Was das Auftritt betraf, wurden sie nicht enttäuscht: Matthias Eisenberg hatte mit Kompositionen von Johann Sebastian Bach und dessen Sohn Carl Philipp Emanuel sowie von Wolfgang Amadeus Mozart und Felix Mendelssohn Bartholdy Stücke ausgewählt, die den Nerv der Besucher trafen. Doch was wäre ein Konzert des Orgel-Professors ohne dessen berühmte Improvisationen? Nach einer Sonate des Bach-Sohnes brillierte Eisenberg auf der Orgel mit Variationen und Improvisationen. Der 64-Jährige zog alle Register seines Könnens.

Das war auch beim folgenden Stück der Fall. Schon nach den ersten Tönen war zu merken, dass jetzt Mozart an der Reihe war. Auf dem Programm stand mit dem Andante in F-Dur eine Komposition, die auch als "Für eine Flötenuhr" bekannt ist. Den Abschluss bildete eine Sonate Bartholdys. Auch da zeigte sich das überragende Können des Orgel-Genies, der einst von Kurt Masur als Organist und Cembalist an das Leipziger Gewandhaus geholt wurde.

Lindows Pfarrer Holger Baum verriet den Zuhörern, dass sie sich noch auf eine Zugabe freuen dürfen. Mit dem Kirchenlied "Sollt ich meinen Gott nicht singen?" von Paul Gerhardt startete Matthias Eisenberg erneut eine Improvisation auf der Orgel. Fast spielerisch glitten die Finger über die Manuale, setzte Eisenberg die unterschiedlichen Register ein und bedienten seine Füße die Pedale. Es war ein würdiger Abschluss der Sommermusiken.