Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Frankfurt ist nach Potsdam die internationalste Stadt in Brandenburg. Knapp elf Prozent Frankfurter besitzen nicht die deutsche Staatsangehörigkeit, sind also zugewandert, Tendenz steigend. Seit 2015 nimmt die kulturelle, religiöse und sprachliche Vielfalt in der Stadt zu. Um dies als Bereicherung zu erfahren, brauche es sowohl von Zugewanderten, als auch von Einheimischen die Bereitschaft zu Offenheit und Veränderung. –

So liest man es im 54 Seiten langen Integrationskonzept aus dem Dezernat für Kultur, Bildung, Bürgerbeteiligung und Europa von Milena Manns. Derzeit wird es im Sozialausschuss diskutiert, am 8. Oktober soll es die SVV beschließen. Fünf Jahre nach der großen Fluchtbewegung, die auch Frankfurt veränderte, liegt ein Strategiedokument darüber vor, wie Integration aussehen soll. Ist das nicht ein bisschen spät?

"Es ist eine Evaluation der letzten fünf Jahre", stellt Milena Manns klar. Das Papier, erarbeitet von der Integrationsbeauftragten Emanuela Falenczyk, sei keine Handlungsanweisung von oben, sondern dokumentiere einen intensiven Prozess, der Integration als Querschnittsaufgabe in Bürgergesellschaft und Verwaltung verankert. Sieben Workshops mit Akteuren aus Bildung, Gesundheit, Arbeit und Qualifizierung und Soziales hat es gegeben. Dutzende Vereine, Initiativen, alle Ämter der Stadt und natürlich der Integrationsbeirat waren beteiligt. Die wichtigste Lektion für Milena Manns: 2015 sei es darum gegangen, "etwas für Flüchtlinge zu machen", das vorliegende Konzept verhandele nun die Frage: Wie wollen wir in einer internationalen Stadt zusammen leben?

Frankfurt war und ist seit 2015 in punkto Integration in manchen Bereichen Avantgarde: bei der Unterbringung Geflüchteter in Wohnungen; beim Einsatz ausgebildeter Lotsen und Sprachmittler, die Migranten in Schule, Arzt, Kita oder zum Arbeitgeber begleiten, die aber auch nachbarschaftliche Konflikte entschärfen – 200 Mal pro Monat wird heute einer der 26 Sprachmittler gerufen, am häufigsten wird arabisch und polnisch gebraucht – es geht also längst nicht nur um die Unterstützung Geflüchteter. 2019 eröffnete das Kommunale Integrationszentrum (KI), eine zentrale Anlaufstelle für alle Nicht-Deutschen, die im Behördendschungel untergehen würden. Das KI hat sich Frankfurt in Nordrhein-Westfalen abgeschaut, es ist das erste in Brandenburg.

Das Schwierigste, sagt Milena Manns, sei die Integration in den Arbeitsmarkt. Warum keine Unternehmen Teil des Konzepts seien, lautete eine Nachfrage im Sozialausschuss. Manns verweist auf Handwerkskammer und die IHK, die als Partner aus der Wirtschaft ins Konzept eingebunden seien. Beim dem Thema könnte auch die Stadtverwaltung selbst als einer der größten Frankfurter Arbeitgeber ein Hebel sein. Ein erklärtes Ziel ist nämlich: Interkulturelle Öffnung der Stadtverwaltung. Bis 2025 sollen dort so viele Beschäftigte mit Migrationshintergrund arbeiten wie es dem Bevölkerungsanteil in der Stadt entspricht. Das sorgte in den Ämtern für Aufsehen. "Wir haben nicht nur kleine Brötchen gebacken", sagt Milena Manns.