MOZ

Schönow (MOZ) Unbekannte sind in der Nacht zum Freitag in ein im Bau befindlichen Einfamilienhaus in Schönow eingebrochen.

Aus dem Neubau in der Fischerstraße stahlen sie die Heiztherme und verursachten einen erheblichen Wasserschaden. Der Schaden wird auf etwa 10.000 Euro beziffert. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.