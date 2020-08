MOZ

Basdorf (MOZ) Ein Holzpolter ist am späten Samstagabend in der Lanker Straße in Basdorf in Brand geraten.

Die Ursache ist derzeit noch unklar, teilte die Polizei am Montag mit. Durch das Feuer wurde gut ein Drittel des Holzes vernichtet. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.