DPA

Berlin (dpa) Nationalstürmer Timo Werner hat nach seinem ersten Tor für seinen neuen Club FC Chelsea ein Extralob bekommen.

"Ich bin begeistert, ihn im Team zu haben. Er hat einige der Qualitäten gezeigt, von denen ich genau weiß, dass er sie hat", sagte Trainer Frank Lampard dem vereinseigenen Sender.

Der 24-jährige Werner, der im Sommer nach vier Jahren beim Fußball-Bundesligisten RB Leipzig in die englische Premier League gewechselt war, hatte im ersten Testspiel (1:1) gegen Brighton&Hove Albion nach vier Minuten die Führung für Chelsea erzielt. "Ich fand Timo fokussiert und clever in seiner Spielweise. Ich denke, dass sein Arbeitspensum und alles drumherum ein großartiger erster Schritt für ihn war", meinte Clublegende Lampard (42).

Werner hatte in der Vorsaison als bester deutscher Stürmer 28 Bundesligatore erzielt. Die Erwartungen an ihn in England sind hoch. "Es wird erwartet, dass Werner zu Chelseas Top-Torschützen gehören wird, und er hat eine erste Duftmarke gesetzt", schrieb der "Mirror".

Werner selbst reagierte verhalten, aber optimistisch auf sein erstes Tor. "Guter Start, erstes von hoffentlich vielen Toren", twitterte er. Sein Leipziger Ex-Kollege Peter Gulacsi glaubt an Werner. "Die Spielweise ist dort etwas härter und emotionaler. Aber wenn er seine Leipziger Torquote wiederholen kann, dann wird er an der Stamford Bridge ganz schnell ein Fanliebling werden", sagte der ungarische Nationaltorwart der "Bild".

