MOZ

Gerswalde/Groß Dölln (MOZ) Am Freitag und Samstag wurde die Polizei Uckermark über Diebstähle kompletter Zigarettenautomaten informiert.

In Gerswalde, Ortsteil Böckenberg, stahlen unbekannte Täter durch Abtrennen der Halterung einen gefüllten Zigarettenautomaten, schafften diesen in ein nahegele-genes Waldstück und klauten daraus Zigaretten und Bargeld.

Nach Bürgerhinweis wurde in einem Waldstück in der Nähe der Ortslage Groß Dölln an der L 100 ein offensichtlich geleerter Zigarettenautomat aufgefunden. Bislang ist nicht bekannt, von wo der Automat entwendet wurde. Auch dieser Automat wurde augenscheinlich von seiner Halterung getrennt und an-schließend gestohlen.

Die Gesamtschadenshöhe ist bislang unbekannt.

Zeugen welche Angaben zu möglichen Tätern machen können werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Uckermark unter Tel. 03984-350 zu melden.