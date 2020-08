red

Klein Marzehns/Niemegk (BRAWO) Mitten im Ferien- und Urlauberreiseverkehr kam es auf der Autobahn 9 in Richtung Berlin zu einem großen Unfall mit vielen Beteiligten. Aufgrund der geringen Abstände und teilweise unangepassten Geschwindigkeiten kam es auf der vielbefahrenen Strecke nach einem ersten Auffahrunfall zu einer Kettenreaktion der nachfolgenden PKW.

Hier kollidierten am Ende insgesamt 14 PKW miteinander, wobei elf Insassen verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert wurden. Durch das große Trümmerfeld und die Vielzahl an Verletzten musste die Autobahn für 3,5 Stunden gesperrt werden. Mehrere Rettungskräfte, Feuerwehren und Abschleppdienste waren im Einsatz.

Der Verkehr staute sich bis nach Sachsen-Anhalt zurück. Ebenso waren die Umleitungsstrecken stark ausgelastet. Der Gesamtschaden beläuft sich auf einen deutlichen sechsstelligen Betrag.