Ina Matthes

Grünheide (MOZ) Teslachef Elon Musk hat am Sonntagabend per Twitter seinen Besuch in Deutschland angekündigt.

Demnach plant Musk in dieser Woche eine Reise nach Deutschland. Es geht Musks Tweet zufolge wohl um ein Treffen mit dem Unternehmen Curevac aus Tübingen, das an einem Impfstoff gegen Corona arbeitet.

Tesla baut mobile Moleküldrucker für lokale Impfstoffproduktion. Außerdem schrieb Musk, gehe es bei dem Besuch um die Gigafactory. Über einen Besuch Musks in Grünheide war bereits in der vergangenen Woche im Zusammenhang mit dem Aufstellen eines großen Festzelts auf dem Baugelände der Gigafactory spekuliert worden.