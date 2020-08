Sandra Euent

Dallgow-Döberitz (BRAWO) In der Nacht zu Sonntag meldete sich ein Autofahrer bei der Polizei, nachdem er in Dallgower Ortsteil Seeburg mit überhöhter Geschwindigkeit geblitzt wurde. Das Ungewöhnliche daran: vordem mobilen Blitzer war das Verkehrsschild für die Beschränkung auf 30 km/h mit blauer und bronzener Farbe besprüht und damit unleserlich gemacht worden.

Wie die Polizei bei der Anzeigenaufnahme feststellte, war nicht nur das Schild, sondern auch der Blitzer selbst mit Farbe besprüht worden. In unmittelbarer Nähe konnte ein 22-Jähriger festgestellt werden, der sich im Gebüsch versteckt hatte und an dessen Fingern sich bronzene Farbreste befanden. In seinem Rucksack war auch eine Spraydose der entsprechenden Farbe. Gegen den jungen Mann wird nun wegen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung ermittelt.