dpa

Cottbus (dpa) Ein Unbekannter hat im Cottbuser Ortsteil Madlow eine Tankstelle überfallen und ist dann unerkannt geflüchtet.

Nach Polizeiangaben betrat der Mann am frühen Sonntagmorgen die Tankstelle und forderte unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes von der Angestellten das Geld aus der Kasse. Ob es sich um eine scharfe Schusswaffe gehandelt habe, konnte ein Polizeisprecher am Montag auf Nachfrage zunächst nicht sagen. Der Mann packte das Geld in einen Beutel und konnte anschließend unerkannt flüchten. Der Unbekannte erbeutete der Polizei zufolge einige Hundert Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.