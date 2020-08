Martin Terstegge\BRAWO

Berlin ([]) Die erneute Niederlage (0:3) ist schon besorgniserregend genug für die Fußballer des BSC Süd 05, doch noch schwerer wiegt die Harmlosigkeit, mit der sich die Brandenburger beim SV Tasmania 1900 Berlin präsentierten. Von den starken Leistungen aus den Testspielen gegen Optik Rathenow und Ludwigsfelde ist nichts mehr zu erkennen.

Mannschaftsleiter beschrieb die Leistung im ersten Durchgang als "ängstlich". Einen Schuss notierte er in der 20. Minute durch Andre Marenin, der aber auch keine echte Torgefahr verbreitete. Angreifer Nils Mema musste bereits nach knapp einer halben Stunde wieder vom Feld, da er überhaupt keine Wirkung zeigte.

Die Gastgeber brannten nun ebenfalls kein "Offensivfeuerwerk" ab, zeigten aber mehr Einsatzbereitschaft, wirkten einfach agiler. In der 23. Minute ging ein Kopfball noch knapp drüber, doch wenig später zappelte der Ball im Netz. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Gäste, spielten die Tasmanen den Ball schnell auf die rechte Seite und die Eingabe verwandelte Panajiotis Haritos zur Führung (30.). Kurz vor der Pause verfehlte ein Schuss nur knapp den Kasten von Süd-Schlussmann Daniel Wessel.

Nach einer lauten Kabinenansprache von Trainer Mario Block agierten die Gäste nach dem Wiederanpfiff mutiger. Die ersten beiden guten Möglichkeiten erarbeitetem sich aber die Platzherren. Wessel verhinderte in der 57. Minute mit einer guten Parade das 0:2, wenig später fehlten nur Zentimeter (60). Im Gegenangriff dann die beste Offensivaktion der Nullfünfer. Marenin prüfte den Berliner Torhüter Robert Schelenz, der den Ball gerade noch zur Ecke ablenkte.

Wenig später fiel dann die Vorentscheidung. Das 0:2 war fast ein Duplikat des ersten Treffers, doch diesmal kam die Eingabe von links und Dominik Böttcher durfte jubeln. In der Schlussphase stellte Martin Gorrie (85.) noch den 3:0-Endstand her.

Am kommenden Sonnabend (5. September/14 Uhr) ist die TSG Neustrelitz zu Gast im Seelenbinderstadion. Nicht nur das Trainerteam hofft, dass endlich der Knoten in der Offensive platzt. Doch mit ähnlichen Auftritten in der Spieleröffnung wie gegen Greifswald oder jetzt bei Tasmania gibt es keinen Blumentopf in der Oberliga zu gewinnen.