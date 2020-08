BRAWO

Rathenow Am Samstag, 5. September, wird um 14 Uhr in Gedenken an Rathenows einzige Ehrenbürgerin, Erika Guthjahr, eine Ausstellung unter dem Titel "Erika Guthjahr und die Natur" im Chorraum in der Sankt-Marien-Andreas-Kirche eröffnet. Pfarrer Andreas Buchholz wird zu Beginn eine Andacht halten und Antonia Maday (Oboe) und Viktoria Maday (Harfe) werden die Eröffnung musikalisch umrahmen.

Erika Guthjahr wurde 1916 in Rathenow geboren und starb 2005 in ihrer Geburtsstadt. Viele Jahre unterrichtete Guthjahr die Rathenower Schüler in der Kunst des Zeichnens und Malens. Sie selbst liebte ihre Heimatstadt und malte gern in der freien Natur Bäume und Blumen. Das Havelland mit seiner üppigen Natur hat sie von Kindesbeinen an fasziniert.

Malen war ihre Leidenschaft. Sie malte mit Kindern und Erwachsenen, was ihr immer große Freude bereitete. Erika Guthjahr schrieb Bücher über das Havelland und ihre Heimatstadt. In der Lokalpresse erschien von ihr jede Woche ein Artikel zur Heimatgeschichte. Viele Ausstellungen zeigten ihre Kunst in Rathenow.

Die aktuelle Ausstellung wurde auf Initiative von Guthjahrs in Hamburg lebender Tochter Ulrike Wetz als Verkaufs- und Gedenkausstellung organisiert. Besichtigt werden kann die Ausstellung bis zum 22. November von Montag bis Freitag von 10-17 Uhr und an Samstagen und Sonntagen von 14-16 Uhr. Der Eintritt ist frei.