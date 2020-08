Christian Reidlingshöfer

Hennigsdorf Vier Pflichtspiele und vier Siege - beim Betrachten dieser kleinen Serie in der noch jungen Saison könnte man meinen, beim FC Stahl Brandenburg läuft alles rund. Die 90 Minuten in Hennigsdorf zeigten aber doch einige Baustellen im Brandenburger Spiel. "Die Vorgabe, nach diesem Spiel 6 Punkte auf dem Konto zu haben, wurde heute umgesetzt. Natürlich haben wir nicht das beste Spiel gemacht, spielerisch ist da deutlich Luft nach oben. Aber wir haben auswärts sicher 4:0 gewonnen und erneut kein Gegentor kassiert", fasste Co-Trainer Stefan Taube die Partie treffend zusammen.

Die Stahl-Elf fand irgendwie nie ihren Rhythmus, spielte lange Zeit ohne Esprit und Tempo. Der tief stehende Gegner machte geschickt das Feld eng, so dass die schnellen Außenstürmer nur wenig Raum hatten. Zudem wurde natürlich auch Flügelflitzer Wandile Dlamini vermisst, der aus privaten Gründen fehlte. So wich Leon Sitz auf die Außenbahn aus und Nico Baumann stand damit genauso in der Startelf wie Adrian Jordanov, der Alexander Mertens in der Viererkette ersetzte.

Doch die individuelle Klasse machte letztlich den Unterschied. Der wuchtige Adrian Jaskola setzte sich in der 23. Minute energisch durch und bereitete den bereits sechsten Pflichtspieltreffer von Lukas Hehne vor. Diese Szene wirkte wie ein Dosenöffner, die Gäste wurden dominanter und gefährlicher. Als sich wiederum Jaskola im Hennigsdorfer Strafraum durchtankte und nur den Pfosten traf, war wenige Sekunden später der aufgerückte Jordanov zur Stelle und es stand nach 39 Minuten 2:0 für die Gäste. Leon Sitz sorgte mit dem 3. Treffer für die Vorentscheidung, nach einer Ecke traf er in der Schlussminute der ersten Hälfte mit einem trockenen Abschluss ins kurze Eck.

Die Hennigsdorfer wurde nach dem Wechsel energischer, konnte aber kein Kapital daraus schlagen. Mit der sicheren Führung im Rücken spulten die Brandenburger routiniert ihr Pensum ab, ohne dabei zu glänzen. Nach 75 Minuten zeigten die Gäste aber wieder ihre Klasse nach ruhenden Bällen. Daniel Schimpf, der mit seinem Einsatz am Samstag mit 419 Einsätzen zum Rekordspieler bei FC Stahl avancierte, erzielte nach einer Freistoßvariante per Fallrückzieher den 4. Treffer.

Nur eine Minute später kam es dann zu einer Szene, die Gänsehautatmosphäre verbreitete. Ray Kollewe betrat erstmals in einem Pflichtspiel nach seiner Kreuzbandoperation im September 2019 wieder den Platz. Für diesen Moment hatte er sich monatelang in der Reha gequält. Der Spielstand ermöglichte dann auch den Doppelwechsel in der 80. Minute. Der erst 19-jährige Lucas Keck, dem Neuzugang vom BSC Rathenow, feierte genauso wie der 21-jährige Belgier Christian Emba seine Pflichtspielpremiere für Stahl Brandenburg. Damit wurde der sichere 4:0 Auswärtssieg abgerundet und die zahlreich mitgereisten Stahlfans stellten sich gern dem Siegerselfie mit der Mannschaft nach Spielschluss.

Mit dem Aufsteiger SV Eintracht Alt Ruppin stellt sich am kommenden Samstag (5. September) um 14 Uhr ein weitgehend unbekannter Gegner im Stadion am Quenz vor. Fokussiert bleiben und die Basics abrufen, so wird auch in diesem Spiel die Devise des Trainerteams lauten, um erfolgreich zu bleiben.

FC Stahl: Moustapha Nouka - Adrian Jordanov (76. Ray Kollewe), Maximilian Glomm, Daniel Schimpf, Jonas Meyer - Marvin Krause, Adrian Jaskola, Niko Baumann (65. Jeffrey Kniestedt) - Leon Sitz (80.Christian Emba), Lukas Hehne (76. Alexander Tarnow), Nicholas Engel (80. Lukas Keck).