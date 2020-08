Blaulichtreport Havelland

Brandenburg an der Havel (MOZ) Am Sonntagabend kam es auf der Bundesautobahn 2 gegen 21.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein Mercedesfahrer verlor ersten Erkenntnissen zufolge bei starkem Regen die Kontrolle über sein Fahrzeug und krachte in die Seitenleitplanke.

Anschließend stieg der Auto-Fahrer aus und wollte die Unfallstelle absichern. Ein nachfolgendes Auto konnte hierbei nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste den Mercedesfahrer frontal. Dieser wurde hierbei schwer verletzt, die Insassen des Autos blieben unverletzt.

Die A2 war für rund eine Stunde voll gesperrt.