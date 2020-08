MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Eins der wenigen Festivals, die auch in diesem Jahr am Helenesee bei Frankfurt (Oder) stattfinden, war am Wochenende das "Yoga United Weekend". In fünf Bereichen fanden parallel Yoga-Sessions statt. Großen Anklang fand die "Reise durch die vier Elemente" am Sonntag von Kate Hall, einer in Berlin lebenden Dänin. Rund 120 meist weibliche Teilnehmende beendeten die Stunde mit ihr mit der im Yoga obligatorischen Grußgeste "Namasté".

Auch für das Yoga-Wochenende galten Auflagen entsprechend der Covid-19-Umgangsverordnung. So durften maximal 1000 Teilnehmer, unter Einhaltung des entsprechenden Abstandes von mindestens 1,50 Meter und der Hygieneregeln, in der freien Natur meditieren, entspannen und Yoga machen. Geführt werden mussten außerdem Anwesenheitslisten mit Kontaktdaten.

Auf dem Festivalgelände westlich des Hauptstrandes am Helenesee wurden auf fünf Floors Yoga-Kurse, Workshops, Vorträge, Meditationen oder Gesprächsrunden angeboten. Didgeridoos, Klangschalen und Trommeln erklangen. Das Yoga United Festival fand dieses Mal unter dem Titel Yoga United Weekend statt. Es war die dritte Veranstaltung dieser Art, 2019 kamen über 1000 Besucher.