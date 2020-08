BRAWO

Brandenburg Zusammen mit Vertretern des Rollklub e.V. hat Oberbürgermeister Steffen Scheller am Montag die Pläne für den neuen Skatepark in Hohenstücken vorgestellt. Auf dem Areal zwischen Willibald-Alexis- und Rathenower Landstraße wird nicht nur saniert sondern auch angebaut. Insgesamt entsteht auf über 3.200 Quadratmetern ein neuer Parcours für BMX, Skateboard, Inline-Skates. Für über 320.000 Euro hat die Stadtverwaltung dafür Aufträge unter anderem für Betonarbeiten, Flächengestaltung und den Kauf vom neuen Parcours-Elementen vergeben.

Laien und Profis in Aktion können noch am Sonntag, 6. September, im Industriemuseum Brandenburg bestaunt werden. Dort findet zum zweiten Mal die European Freestyle Skateboarding Championship statt. Laien- und Profi-Skateboarder aus über zehn Nationen treten in diesem internationalen Wettkampf, der mit Kunstaktionen und Konzerten umrandet wird, gegeneinander an.