Simone Weber

Rathenow In die Kita "Zwergenland" in Rathenow-West ist ein kleines Stück Normalität zurückgekehrt. Zumindest für einen Tag lang. Bei einem ersten gemeinsamen Forscher-Nachmittag konnten Kinder und Eltern bzw. Großeltern ihre Sorgen und Nöte während der Corona-Zeit für einige Stunden vergessen. Die Finanzierung solcher Projekte steht für die Kita jedoch auf der Kippe.

Zwar haben die Brandenburger Kitas seit Ende Mai den eingeschränkten Regelbetrieb wieder aufgenommen und sind seit 15. Juni vollständig geöffnet – der tatsächliche Regelbetrieb unterliegt aber immer noch den alltäglichen Corona-Einschränkungen. Auf Grundlage eines entsprechend ausgearbeiteten Hygienekonzepts lud die Kita "Zwergenland" in ihrem Haus im Baumschulenweg die Drei- und Vierjährigen mit ihren Eltern oder Großeltern deshalb zu einem Forscher-Nachmittag ein. "Mit diesem gemeinsamen Nachmittag wollen wir die Einbeziehung der Eltern in den Kita-Alltag wieder langsam aufbauen", so Jana Kutschan, Leiterin der privat geführten Kita.

An zehn im Freien aufgebauten Stationen konnten die Kinder dabei gemeinsam mit ihren Eltern kleine einfache Alltagsexperimente mit verblüffenden Effekten durchführen. Da gab es den "Tornado" in der Wasserflasche zu erleben oder die Auftrennung des Farbstoffs aus Filzstiften in einzelne Farbbestandteile auf Papier. Mit Hilfe von mit Spülmittel versetzten Wassers hatten die Kinder viel Spaß einen Seifenblasen-"Berg" zu erzeugen, die im Sonnenlicht farblich schillerten. An der nächsten Station konnten die Kinder dann mit einer Batterie entdecken, welche Materialien Strom leiten. An jeder Station gab es für die "kleinen Forscher" einen Stempel und am Ende erhielten die stolzen Kinder ihr "Forscher-Diplom".

Aktionen wie diese sind in der Kita keine Seltenheit. Auch dieser Tage wird der gemeinsame Forscher-Nachmittag mit unterschiedlichen Gruppen weiter geführt, für die Krippenkinder werden gemeinsame Kreativnachmittage angeboten.

Erzieher Maximilian Eckert hat in der Kita beispielsweise eine entsprechende vierwöchige Weiterbildung absolviert. Seitdem bietet er regelmäßig verschiedene Kurse für die Kinder an. Zum Beispiel wie eine Taschenlampe funktioniert oder wie man mit einem Tablet richtig umgeht. Sein Angebot wechselt mit dem einer Erzieherin und ihrem kindgerechten Spanisch-Kurs sowie dem Englisch-Kurs und dem Bewegungsangebot einer Physiotherapeutin mit externen Anbietern.

Für dieses Angebot wurde die Kita "Zwergenland" seit 2011 regelmäßig als "Haus der kleinen Forscher" zertifiziert und gehört seitdem dem lokalen Netzwerk der entsprechenden Stiftung an. Nun hat der Landkreis jedoch erklärt, dass er beabsichtige, sich aus der Co-Finanzierung für dieses Projekts herauszuziehen. Ohne diese Hilfe würde das das Aus für so manches an der Kita durchgeführtes Projekt bedeuten.