Oranienburg (MOZ) Drei Menschen sind bereits am Freitag an der Lehnitzstraße in Oranienburg von einem bissigen Hund verletzt worden.

Wie die Polizei am Montag berichtete, hatte sich der mittelgroße Hund, der von einer 25-jährigen Frau geführt wurde, gegen 15 Uhr losgerissen und zunächst einen kleinen Hund gebissen. Die 67-jährige Halterin des kleinen Hundes wurde beim Versuch, die beiden Tiere voneinander zu trennen, ebenso angegriffen wie zwei weitere Passanten – ein 35-jähriger Mann und eine 43-jährige Frau. Sie wurden an Händen und Beinen verletzt.

Die 43-jährige Frau musste zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden, die beiden anderen wurden vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Der klein Hunde wurde ebenfalls verletzt.

Es wurde eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.