Simone Weber

Rathenow Die Industrie- und Handelskammer Potsdam hat die Maschinenbau & Apparatebau Produktions GmbH (MAP) am vergangenen Freitag als "Top-Ausbildungsbetrieb 2020" ausgezeichnet. Rund 6.000 Ausbildungsbetriebe hatten sich bei der IHK-Kammerbezirk dafür beworben.

"Sie sind ein Leuchtturm in der Region. Seit vielen Jahren bilden Sie erfolgreich Azubis aus und kooperieren dabei über Jahre mit Schulen der Region", so Peter Heydenbluth, Präsident der IHK Potsdam, der MAP-Personalleiter Sebastian Kuhnert stellvertretend für den im Urlaub weilenden Geschäftsführer Holger Pleske die Urkunde überreichte.

20 Azubis lernen derzeit im Betrieb. Die Werbung um sie ist vielfältiger geworden. "Die Werbung von Azubis läuft über die Schulen vor Ort, auf Messen der Region, aber auch online. 80 Prozent unserer Azubis haben zuvor ein Praktikum bei uns absolviert. Ein Praktikum ist für beide Seiten wichtig", sagt der erfolgreiche Ausbildungsleiter Detlef Schulz, stolz mit dem Pokal in der Hand, der weiter verrät: "Bereits jetzt haben drei unserer Azubis aufgrund hervorragender Leistungen ihre Ausbildung um ein halbes Jahr verkürzen können und beendet. Für 2021 haben wir schon jetzt einer Schülerin eine Zusage für einen Ausbildungsplatz als Konstruktionsmechanikerin ab 2021 geben können."

An Detlef Schulz‘ Seite als Ausbilderin steht Milena Standke. Die 500 Euro Preisgeld verwenden die beiden, um Teile für ein funktionsfähiges Modell einer Windkraftanlage, die gemeinsam mit dem Azubis gefertigt werden soll, dazu zu kaufen. Solche Modells von Fahrzeugen oder alltagsbezogene Gegenständen aus Stahl entstehen in der Lehrwerkstatt immer wieder.

Gegründet wurde MAP 2004 aus den ehemaligen Betrieben Schweißzentrum Rathenow und Apparatebau GmbH. Aus den damals 120 Mitarbeitern sind heute 280 geworden. Seit 2007 gehört MAP, als viertgrößtes der rund 30, vorwiegend in der Metallverarbeitung tätigen, Unternehmen zur Neunhausener Unternehmensgruppe und fertigt unter andrem Teile für Baumaschinen, Kraftwerke, Windkraftanlagen und im Bereich der Umwelttechnik. Unter den Kunden sind große Firmen wie Siemens oder Catapillar. Seit 2007 bildet MAP selbst aus. Der Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker folgten die Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker, Logistiker, Maschinen- und Anlagenführer sowie zu Industriekaufleuten. Im vierten Lehrjahr für Zerspanungsmechanik befindet sich Tim Kerschke. "Mir macht die Arbeit mit den Maschinen zur Metallverarbeitung Spaß. Man kann sehen, was aus einen Rohstück alles entstehen kann", so der ehemalige Schüler der Oberschule Premnitz. "Ich hatte hier zuvor bereits ein Praktikum absolviert und in den Schulferien gearbeitet. Nach der Lehre möchte hier weiter arbeiten." Auch Chris Krümmling besuchte die Oberschule Premnitz. Er schätzt an seiner Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker im zweiten Lehrjahr die kreative Arbeit mit den Werkstoffen, die verschiedene Fertigteile entstehen lässt. An seiner Seite lernt Fabrice Ngassa. Der gebürtige Kameruner kam als Flüchtling nach Deutschland und lebt seit drei Jahren in Rathenow.

Bereits im vergangen Jahr wurde die MAP GmbH durch die IHK Potsdam für ihr vorbildliches Engagement in der Zusammenarbeit von Schule und Wirtschaft als "Unternehmen mit ausgezeichneter Berufs- und Studienorientierung" ausgezeichnet. Seit vielen Jahren kooperiert MAP mit der Duncker-Oberschule und der Gesamtschule in Rathenow.

"Derzeit sind im Kammerbezirk Potsdam, nach München dem zweitgrößten IHK-Kammerbezirk in Deutschland, noch rund 700 Ausbildungsplätze nicht besetzt. Die jungen Menschen der Region können sich online oder in den Betrieben vor Ort noch für ihren Ausbildungsplatz bewerben", so Wolfgang Spieß, IHK-Geschäftsführer Bildung.