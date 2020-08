Sorgen ebenfalls für Gesprächsstoff: Die drei Wohnhäuser des Investors Thomas Pietsch wachsen an der Prenzlauer Chaussee. © Foto: Hans Still

Überraschung: Die in einer alten Stadtvilla mit Laden integrierte Eisdiele soll einem modernen Geschäftshaus weichen – so jedenfalls sieht es ein Wandlitzer Investor vor. Betroffen wäre auch ein zweites Gebäude. Das führt zu heftigen Diskussionen. © Foto: Hans Still/MOZ

Hans Still

Wandlitz (MOZ) Eine Bauvoranfrage zur Errichtung eines Wohn- und Geschäftshauses im Wandlitzer Zentrum sorgt in der Gemeinde für heftige Proteste. Konkret geht es um Flurstücke nördlich des Czyborra-Gebäudes am Lanker Weg, das schon bei der Errichtung mit seinen vier Stockwerken als "Klotz" bezeichnet wurde, der sich keineswegs in die Wandlitzer Bebauung einfügen würde. Nunmehr habe sich der Investor nördlich dieses Gebäudes nebenliegende Grundstücke gesichert und beantragt den Bau eines Komplexes, der in seinen Ausmaßen etwas kleiner ausfallen soll. So soll die Höhe des Gebäudes statt 11,50 Meter nun 10,50 Meter betragen. Die Geschosszahl werde von vier auf drei Geschosse reduziert und die Grundfläche wurde mit 1100 Quadratmetern angegeben.

Laut Katrin Bornkessel, für Planungen zuständige Sachgebietsleiterin, werde das Gebäude von der Straße abgerückt, um die bauliche Dominanz zu reduzieren. "Der Baukörper wirkt dadurch kleiner und er ist es auch. Der Investor folgt damit der Intension des politischen Raumes, Wohnen und Geschäfte anzubieten", argumentierte Bornkessel jüngst im Bauausschuss.

Verwaltung bewertet positiv

Bürgermeister Oliver Borchert legte nach. Weil nämlich schon ein Gebäude in dieser Dimension entstanden sei, könne nun ein weiteres Gebäude schlecht versagt werden. Zwar sprach er von einer "gefühlten Abneigung" gegen den schon bestehenden Bau, begründete aber dann: "Wir als Verwaltung müssen das positiv bewerten, wir haben den rechtlichen Rahmen einzuhalten." Das Gebiet sei ein Mischgebiet mit zentraler Versorgungsfunktion, Art und Maß der Nutzung müssten natürlich zulässig sein.

Antlitz des Ortes ändert sich

Zwei weitere Umstände befeuern die handfesten Diskussionen. Demnach müsste die alte Stadtvilla mit der Eisdiele für das Bauwerk abgerissen werden, gleiches gilt für ein zweites Gebäude. Und auf dem Planungsgebiet liegt die Veränderungssperre an der L100, die erlassen wurde, nachdem der viergeschossige Czyborra-Bau den Gemeindevertretern vor Augen führte, wie das Wandlitzer Antlitz sich verändern kann, wenn die Politik keine wirksamen Grenzen zieht.

Heftiger Gegenwind bläst Borchert nicht nur im Bauausschuss entgegen. Dort bezeichnete Jürgen Hintze (BVB/Freie Wähler) den Antrag als "dreist". Stefan Woehrlich (F.Bg.W.) erinnerte an das Leitbild der Gemeinde und die Sicherung des Ortsbildcharakters. Der Ortsteil sei geprägt durch das Zusammenspiel der "historisch prägnanten Achsen zum See und entlang der Verkehrswege mit der lockeren Villenarchitektur im Landhausstil".

Im Bauausschuss fand die Ausnahme von der Veränderungssperre keine Mehrheit. Im Wandlitzer Ortsbeirat waren sogar alle Mitglieder gegen eine Ausnahmeregelung. Ortsvorsteher Peter Dudyka (F.Bg.W.) will heute im Hauptausschuss - ab 17.30 Uhr im "Goldenen Löwen" - dazu eine Erklärung abgeben.