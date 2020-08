Martin Terstegge\BRAWO

Brück Aufatmen beim FSV Brück 1922, die 1. Männer sind mit einem verdienten 3:1-Erfolg über die Reserve des FC Stahl Brandenburg in die neue Kreisoberligasaison gestartet.

Für Trainer Michael Wilimzig war es zuvor schwer das Leistungsvermögen seiner Elf einzuschätzen, da die zwei angedachten Partien gegen die höherklassigen Teams ausfielen. Zudem standen ihm vor der Saisonpremiere nur ein eingeschränkter Kader zur Verfügung, da gleich fünf Stammkräfte fehlten.

Dennoch gingen die Brücker als Favorit in das Spiel, die Stahl-Kicker konnten nur aufgrund des vorzeitigen Saisonabbruchs die Liga halten. Doch die Gastgeber hatten Probleme in die Begegnung hinein zu finden, den besseren Start erwischten die Gäste. Zum Glück für den FSV aasten sie aber mit ihren Chancen in der Anfangsphase. In der 3. Minute strich ein Kopfball, nach einer Ecke knapp am Ziel vorbei und in der 10. Minute vergab ein Brandenburger kläglich, als er freistehend den Ball am Kasten von Erik Blaue vorbei schob.

Dies war aber der letzte Weckruf für die Gastgeber, die nun die Initiative übernahmen. Sie ließen den Ball sicher in ihren Reihen zirkulieren und näherten sich peu à peu dem Ziel an. Den Versuch von Jonas Pagel konnte der Stahl-Torwart (15.) noch entschärfen, doch beim 20-Meter-Schuss von Johannes Schierhorn (18.) war er machtlos. Jetzt dominierten die Brücker eindeutig das Geschehen, die Brandenburger waren bis zur Pause nur noch mit der Defensive beschäftigt.

Nach dem Wiederanpfiff drängten die Gäste auf den Ausgleich. Die FSV-Abwehr stand jedoch kompakt, nur in der 49. Minute musste Blaue Kopf und Kragen riskieren, um den Ausgleich zu verhindern. In dieser Phase bemängelte TrainerWilimzig das mangelhafte Umschaltspiel seiner Mannschaft. Gute Kontermöglichkeiten blieben so ungenutzt.

Lance Pagel sorgte nach einer Stunde dann mit einem direkt verwandelten Freistoß für das 2:0. Es war aber noch nicht die erhoffte Vorentscheidung. Eines musste man den Stahl-Fußballern lassen, sie ließen sich nicht hängen. Der eingewechselte Marco Leffs sorgte mit dem Anschlusstor in der 70. Minute wieder für Spannung. Mit aller Macht wollten die Gäste nun den Ausgleich, doch die Platzherren wurden nicht nervös, versuchten weiter mit spielerischen Mittel die Partie zu entscheiden. Es war dann wieder ein direkt verwandelter Freistoßtreffer von Lance Pagel in der 80. Minute, der für die Gewissheit sorgte, dass die FSV-Elf ihr Auftaktspiel erfolgreich gestaltet. Die Gäste fügten sich nun in die Niederlage.

Kommenden Sonntag (6. September) geht die Reise zu Fortuna Babelsberg II. Die Fortunen spielten zum Auftakt 2:2 beim SV Roskow.