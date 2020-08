Sandra Euent

Ketzin/Havel (BRAWO) Die Polizei wurde am Freitagnachmittag darüber in Kenntnis gesetzt, dass ein unbekannter Mann eine Gruppe von Kindern in der Rathausstraße in Ketzin/Havel sexuell belästigt haben soll.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen insgesamt sechs Mädchen im Alter zwischen zehn und elf Jahren in der Nähe eines Supermarktes auf dem Boden gesessen und sich unterhalten haben. Ein unbekannter Mann soll sich zu den Mädchen gehockt und sie angesprochen haben. Dabei er soll er sich auch in den bekleideten Genitalbereich gefasst haben. Die Mädchen seien daraufhin weggerannt. Der Mann soll schließlich in unbekannte Richtung weggegangen sein. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei blieb erfolglos. Eine Anzeige wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs von Kindern wurde aufgenommen.

Die Kriminalpolizei der Inspektion Havelland sucht nun Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise zur Identität des Tatverdächtigen. Dieser wurde wie folgt beschrieben: etwa 40 bis 50 Jahre alt, ca. 170 cm groß, dunkelgraue, kurze Haare und einkleinerer Bauchansatz. Er soll ein lila-weiß gestreiftes T-Shirt,blaue lange Jeans und helle Schuhe getragen haben.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Havelland unter03322/275-0 entgegen. Alternativ kann auch das Hinweisformular im Internet auf www.polbb.eu/hinweis genutzt werden.