MOZ

Meyenburg Ein Lastwagen ist am Montagmorgen auf der A 24 umgekippt. Der 42-jährige Fahrer kam gegen 7.15 Uhr im Baustellenbereich zwischen den Abfahrten Putlitz und Meyenburg mit dem Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Wegen der Böschung kippte das Fahrzeug nach links und blieb auf der Seite liegen. Der Fahrer verletzte sich und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der nicht mehr fahrbereite Sattelzug blockierte die rechte Fahrspur in Richtung Berlin und musste geborgen werden. Der Sachschaden wird bislang auf 40 000 Euro geschätzt.