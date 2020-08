MOZ

Neuruppin Die Autobahnanschlussstelle Neuruppin Süd wird ab demnächst sicher stärker frequentiert. Denn wegen Arbeiten an der Fahrbahn wird an der Anschlussstelle Neuruppin die Autobahnauffahrt in Richtung Hamburg vom 28. September bis 13. November gesperrt. Vom 14. September bis 23. Oktober ist außerdem die Zufahrt Richtung Hamburg an der Anschlussstelle Fehrbellin dicht, teilte die Havellandautobahn GmbH mit.