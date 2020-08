Markus Kluge

Dabergotz (MOZ) Die Bevölkerung im Amt Temnitz wächst, und auch in der benachbarten Kreisstadt Neuruppin sind kaum noch Baugrundstücke zu bekommen. Dafür wird nun in Dabergotz darüber nachgedacht, ob dort ein neues Baugebiet ausgewiesen wird. Eine Fläche, die sich zwischen der ehemaligen Gaststätte Paris und der Bahnhofstraße befindet, ist dafür bereits ausgemacht. Die Gemeindevertretung hatte schon Anfang des Jahres die Amtsverwaltung beauftragt, bei den Grundstückseigentümern nachzuhaken, ob diese dort Wohnbauland entwickeln wollen. Wie das Amt nun per Beschlussvorlage mitteilt, gebe es durchaus Interesse, zumal einige bereits auf Baurecht gehofft hatten. Auch eine Erschließung der sieben bis acht Baugrundstücke mit einer Fahrbahn ab Abzweig der Bahnhofstraße sei möglich.

In ihrer nächsten Gemeindevertretersitzung, die am Dienstag, 8. September, ab 19 Uhr im TuS-Vereinsheim stattfindet, werden die Gemeindevertreter darüber beraten, ob sie die Pläne weiter verfolgen wollen und ob die Gemeinde die Flächen aufkauft, damit diese effizient beplant und gestaltet werden können. Zudem müsste ein Bauleitplanverfahren angeschoben und das Geld für das Gesamtpaket im Haushalt 2021 eingeplant werden. Bei der Sitzung, in der es auch um die Zweitwohnungssteuer gehen wird, können sich Bewohner mit Fragen oder Hinweisen zu Wort melden.