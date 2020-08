Erneut wurden die Reifen des Betreibers des Camping-Platzes in Himmelpfort durchstochen. © Foto: Thomas Pilz

Manchmal fast zu schön, um wahr zu sein: Die Ruhe und der Frieden am Stolpsee in Himmelpfort locken derzeit regelmäßig hunderte Urlauber auf den Campingplatz. Voraussichtlich Mitte September reduzieren sich die Gäste-Zahlen. Das Team hat alle Hände voll zu tun – doppelt ärgerlich sind da die zerstochenen Reifen. © Foto: Thomas Pilz

Thomas Pilz

Himmelpfort (MOZ) Gemeinhin glaubt der unbedarfte Besucher, Himmelpfort als Weihnachtsort ist der Ort des großen Friedens. Ein Idealbild vom sanften Tourismus wird gezeichnet, paradiesische Ruhe und Gemeinschaftsgefühl dominieren. Tatsächlich sind die maßgeblichen Akteure in dem Klosterdorf bemüht, dies zur Grundlage der touristischen Angebote zu machen.

Hinter den Kulissen scheint es aber mächtig zu rumoren. Zumindest hat die Erfahrung Frank Schreckenbach (Foto) gemacht. Er betreibt den Campingplatz am Stolpsee. Und das nicht nur in dieser turbulenten Saison. Schreckenbach baute in den vergangenen 15 Jahren einen qualitativ hochwertigen Campingpark auf, dekoriert mit den drei wichtigen Gütesiegeln und aufgepeppt mit frischen Ideen.

Neider voller Missgunst

Vor einigen Tagen sind dem Unternehmer zum fünften Male die eigenen Reifen oder die von Fahrzeugen seiner Mitarbeiter zerstochen worden. "Erst waren wir schockiert und sehr frustriert, aber dann auch ziemlich traurig", erklärt der 55-Jährige. Anfangs, etwa vor einem Jahr, geschah die erste Tat. Man habe den bösen Vorfall, dass einer Reifen der Firmenautos zersticht, auch als üble Tat eines Verwirrten bezeichnet. "Obwohl ich klar sagen will, ich habe alle fünf Vorfälle ordentlich zur Anzeige gebracht", betont Schreckenbach. Inzwischen glaube aber niemand mehr, es handele sich um Zufall. "Die kennen uns und unsere Firma, die müssen genau wissen, was wir wo und wann machen. Die sind gut informiert", meint Frank Schreckenbach.

Die Taten haben sich stets im Umfeld der Mönchs-Schänke ereignet. Die Gaststätte befindet sich mitten im Dorf in Nachbarschaft des Brauhauses. Vor gut drei Jahren hatte der Campingplatz-Betreiber sie übernommen. "Seit gut einem Jahr geschehen dort diese Vorfälle", berichtet Schreckenbach. Was er sich überhaupt nicht erklären könne, außer dass es missliebige Neider sind, die ihm seine erfolgreiche Arbeit missgönnten. "Seit vielen Jahren holen wir die Massen nach Himmelpfort", betont er. Aber es gebe eben auch jene Zeitgenossen, die völlig ausblendeten, dass dieser Erfolg verbunden sei mit außerordentlich viel Arbeit.

Und wie die Geschäfte in Corona-Zeiten laufen? "Wir sind zufrieden", erklärt Schreckenbach. Voraussichtlich noch im September werde sehr viel Betrieb sein, dann flaue alles ab, am 3. Oktober sei Schluss.

Fürstenbergs Bürgermeister Robert Philipp (parteilos) zeigt sich betroffen. Er habe noch keine Kenntnis von diesen Vorfällen gehabt, erklärt er. Gleichwohl befinde man sich derzeit mit der Firma in Verhandlungen. Die Kommune sei Eigentümerin des Areals, auf dem sich der Campingpark befindet. Weil der Pachtvertrag in etwa zwei Jahren ausläuft, wolle man als Kommune auch mit der Unterpächter-Familie Schreckenbach langfristig Möglichkeiten ausloten. Auch, weil der Pächter und weitere Eigentümer eingebunden sind.

Dörte Röhrs, die Pressesprecherin der Polizeidirektion Nord in Neuruppin, bestätigt, dass Ermittlungen zu dem Sachverhalt der zerstochenen Reifen von Frank Schreckenbach derzeit laufen. Die Kripo ermittle wie stets sorgfältig und konsequent. Aber es handele sich möglicherweise um eine Beziehungstat.

Der Geschädigte will nicht klein bei geben. Von sich aus startet Frank Schreckenbach nun einen Aufruf an die unmittelbare Nachbarschaft der Mönchs-Schänke, die Menschen mögen die Augen aufhalten und ihn über Verdächtiges informieren.