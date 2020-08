Christoph Hagen

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntag kam es in Frankfurt (Oder) zu einem Handgemenge zwischen mehreren Personen. Die Beteiligten waren im Alter von 18 bis 71 Jahren.

In der Carl-Philipp-Emanuel-Bach-Straße in Frankfurt (Oder) kam es am Sonntag zu körperlichen Auseinandersetzungen von mehreren Personen. Die Polizei konnte nach ihrem Eintreffen die Männer im Alter von 18 bis 71 Jahren voneinander trennen.

Zwei der Männer, ein 20- und ein 21-Jähriger, mussten von den Einsatzkräften ambulant versorgt werden. Den anderen drei Männern im Alter von 18, 24 und 71 Jahren wurden Platzverweise ausgesprochen. Die Polizei ermittelt nach den Hintergründen der Streitigkeiten.