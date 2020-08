Thorsten Pifan

Schwedt Die Deutsche Bahn baut auf der Strecke zwischen Britz und Eberswalde weiter an ihrem Streckennetz. Wegen der Bauarbeiten wird die Kapazität der Strecken eingeschränkt. Nicht alle Engpässe lassen sich durch zeitliche Verlegung oder Umleitung der Züge kompensieren. Wie bereits in der Vergangenheit fallen daher einzelne Zugverbindungen aus. Diese werden dann durch Busse ersetzt. In einigen Fällen verlängert sich laut einer Mitteilung der Bahn auch die Fahrzeit.

Betroffen ist unter anderen die Verbindung des RE3 zwischen Schwedt und Bernau. In der Zeit von Sonnabend, 5. September, 18 Uhr, bis Sonntag, 6. September, 1 Uhr, fallen auf unterschiedlichen Abschnitten die Züge aus. Sie werden durch Busse ersetzt.

Einschränkungen gibt es an diesem Wochenende auch auf der Linie des RE 66: Die Züge zwischen Angermünde und Eberswalde Hauptbahnhof fallen aus. Fahrgäste werden gebeten, als Ersatz die planmäßig fahrenden Züge der Linie RE3 zu nutzen.

Wegen der Bauarbeiten fallen zudem die Ausflugszüge zwischen Südkreuz Berlin und Prenzlau, die über Bernau und Angermünde fahren, komplett aus. Die Bahn verweist auf die Verbindungen mit dem RE3.

Die Bahn ergänzt noch, dass es wegen der Bauarbeiten kurzfristig zu weiteren Veränderungen kommen kann.

Weitere Informationen gibt es beim Kundendialog der DB Regio Nordost unter Telefon 0331 2356881.