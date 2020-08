MOZ

Rheinsberg Ein 65-Jähriger hatte sich am Sonntag so betrunken, dass er vollkommen hilflos war. Passanten fanden den Mann gegen 19 Uhr auf der Rheinsberger Hafendorfstraße liegend. Weil er nicht mehr aufstehen konnte, riefen die Zeugen die Polizei. Die Beamten ließen den Mann pusten. Er kam auf einen Atemalkoholgehalt von 2,94 Promille. Um zu verhindern, dass der Mann aufgrund seines Zustands zu Schaden kommt, kam der betrunkene Rentner über Nacht in eine Gewahrsamszelle der Polizei. Dort nüchterte er aus.