Dr. Rüdiger von Schnurbein

Die Dominsel ist ein wunderschönes Stück Brandenburg, der Dom ein herausragendes Bauwerk – entstanden ab dem 11. Oktober 1165 (Grundsteinlegung) auf geschichtsträchtigem Boden. Die Havelinsel war Standort für eine slawische Niederungsburg und sie ist die "Wiege der Mark Brandenburg". Denn: "Hier gründete König Otto I. im Jahr 948 das Bistum Brandenburg", ist auf www.dom-brandenburg.de nachzulesen.

Leihgaben des Dommuseum im jüdischen Museum Berlin

Das Dommuseum hat als Leihgeber zwei Messer in die neue Dauerausstellung des jüdischen Museums gegeben. Sie werden dort zum Thema antijüdische Legendenbildung gezeigt, weil sie angeblich bei einer Hostienschändung im Jahre 1510 verwendet worden sind.

Der Prozess von 1510 um diese angebliche Hostienschändung ist – da ist sich die Fachwelt sicher – ein inszeniertes Verfahren, das heute aber immer noch Rätsel aufgibt. Was war geschehen? Der Handwerker Paul Fromm hatte aus der Kirche von Knoblauch eine Monstranz mit Hostien gestohlen. Des Kirchenraubes überführt, behauptete er, die Hostien an Juden verkauft zu haben. Diese hätten die Hostien geschändet und an Glaubensbrüder weitergegeben. Die Täter wurden angeklagt, zum Tode verurteilt und hingerichtet. In der Folge mussten die Juden die Mark Brandenburg verlassen.

Der Prozess fand in sieben zeitgenössischen Flugschriften seinen Niederschlag, von denen die erste schon im September 1510 vorlag. Das bekannteste Werk unter ihnen ist der sog. Summarius, der 1511 bei Johann Hanau in Frankfurt an der Oder in Druck ging. Mit 23. Holzschnitten illustriert, schildert er die (angeblichen) Geschehnisse, wobei er zahlreiche antijüdische Stereotypen der Zeit vereinigt. So werden Juden des Ritualmordes an Kindern bezichtigt. Es ist ferner die Rede von Hostienwundern und einer Marienerscheinung. 80 Jahre später hat Andreas Angelus in seiner Chronik noch einmal ausführlich den Prozess und die Hintergründe geschildert.

Aaron Ackermann, der den Prozess im Rahmen seiner 1906 erschienenen Geschichte der Juden der Stadt Brandenburg behandelt, weist auf eine bemerkenswerte Überschneidung hin: Etliche der damals verurteilten Juden hatten im Jahr zuvor kurfürstliche Privilegien erhalten und zählten zu den Wohlhabendsten im Land. Er sah nicht den Kurfürsten als Profiteur der Vertreibungen, sondern vor allem die Städte. Vor ihm hatte bereits Friedrich Holtze im Jahre 1884 auf diesen Zusammenhang aufmerksam gemacht. Während der Kurfürst von jüdischen Abgaben profitierte, seien die Städte weitgehend leer ausgegangen. Sie hätten also ein Interesse daran gehabt, diese lukrative kurfürstliche Geldquelle versiegen zu lassen. Dieser Deutung folgt die historische Wissenschaft heute. Unklar ist hingegen die Rolle des Brandenburger Bischofs Hieronymus Schultz. Als oberster Gerichtsherr in Kirchenfragen war er für die Aufklärung des Kirchenraubes von Knoblauch zuständig. Die angeblichen Vergehen der Juden fielen aber schon nicht mehr in seinen Zuständigkeitsbereich. Den Beschreibungen zufolge soll sich der Beauftragte des Bischofs nicht mit den Erklärungen des Paul Fromm zufriedengegeben, sondern erst durch Folter die Anschuldigungen gegen die Juden erreicht haben. Aaron Ackermann unterstellte dem Brandenburger Bischof daher ein religiös begründetes Interesse an einer Verunglimpfung der Juden. Es ist freilich nicht auszuschließen, dass der Brandenburger Bischof sich von dieser Geschichte vermehrte Einnahmen durch Wallfahrer versprach, wie es andernorts der Fall war. Angeblich soll er deshalb die Messer und den Tisch, die bei den Untaten verwendet worden sein sollen, im Dom ausgestellt und Besuchern gezeigt haben. So zumindest beschreibt es unter anderem Andreas Angelus. Dies ist weder zu beweisen noch auszuschließen, könnte aber in das Bild der Zeit passen.

Ob es sich bei den beiden Messern wirklich um diese handelte, die Hieronymus Schultz seinerzeit zu Schau gestellt haben soll, ist keineswegs gesichert. Es handelt sich um ein Griffangelmesser mit verziertem Horngriff sowie um ein unverziertes Stück mit hölzernen Griffschalen. Beide Messer sind sehr geläufige, unauffällige Stücke, deren genauere zeitliche Einordnung schwerfällt.

Auch wenn die Hostienschändung erfunden war, der Prozess hat stattgefunden. Die Urteile wurden vollstreckt. Die Messer mahnen uns vor religiösem Eifer und Intoleranz, egal ob der Bischof sie nun ausgestellt hat oder nicht.