Tilman Trebs

Lehnitz (MOZ) Am Lehnitzer Inselweg ist am Montag mit dem Bau einer Splitterschutzwand aus Hochsee­containern begonnen worden. Auf einem benachbarten Grundstück wird eine Bombe vermutet. Bis Ende kommender Woche soll zunächst mit dem Ultra-TEM-Verfahren geklärt werden, ob es sich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handelt. Sollte sich der Verdacht bestätigen, muss die Bombe freigelegt und dafür zunächst das Grundwasser abgesenkt werden. Für die gefährlichen Arbeiten müssen zehn Anwohner in der Nachbarschaft ihre Grundstücke verlassen.

Ursprünglich war sogar die Evakuierung von 19 Grundstücken mit 30 betroffenen Personen geplant. Durch den Bau der Splitterschutzwand konnte die Zahl aber deutlich reduziert werden. Auch Einschränkungen für die Schifffahrt auf dem Oder-Havel-­Kanal sollen damit verhindert werden. André Müller vom Kampfmittelbeseitigungsdienst des Landes Brandenburg (KMBD) erklärte am Montag, dass man für Anwohner und Schifffahrt eine verträgliche Lösung gesucht habe. Einen möglichen Entschärfungstermin konnte er jedoch noch nicht nennen.