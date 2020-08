Martin Risken

Zehdenick (MOZ) Nach Einbruch der Dunkelheit ist es auf dem Treidelweg zwischen Schleusenstraße und Bootshafen zappenduster. Gäste des griechischen Restaurants "Viktoria", aber auch Anwohner des Treidelweges, die hinter der "Kamelbrücke" wohnen und ihr Auto in Richtung Schleusenstraße abstellen, sind seit Jahren die Leidtragenden. Lediglich während der Betriebszeiten der Schleuse wird der Weg spärlich ausgeleuchtet. Stellt die Schleuse abends aber ihren Betrieb ein, müssen sich Restaurant-Gäste vorsichtig bewegen, wollen sie nicht im Wasser der Havel landen.

Fraktion stellt Antrag

Obwohl das Problem seit Jahren bekannt ist, hat sich bislang niemand darum geschert. Immerhin wurde der Weg entlang der Schleuse bis zur "Kamelbrücke" vor einigen Jahren bereits durchgehend gepflastert. Möglich war dies durch einen Vertrag, den die Stadt mit dem Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde abgeschlossen hatte. An die Straßenbeleuchtung hatte damals wohl niemand gedacht.

WSA hat keine Bedenken

"Es ist aber zwingend notwendig, den Weg zu beleuchten", forderte die Fraktion "Gemeinsam für Zehdenick" in einem Antrag, über den vergangene Woche zunächst die Mitglieder des Hauptausschusses und wenig später die Stadtverordneten beraten haben. Antragsteller Norbert Gerth hatte sich im Vorfeld kundig gemacht, was eine Straßenbeleuchtung in etwa kosten wird. Die Firma Elektro-Frank aus Zehdenick kam zu dem Ergebnis, dass für vier Lampen und 166 Meter Kabel in etwa 11 600 Euro veranschlagt werden müssten. Auch beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) fragte Gerth mal nach. Die Auskunft in der Außenstelle Zehdenick sei eindeutig gewesen: Das WSA habe keine Bedenken gegen das Vorhaben. Der vorhandene Vertrag mit der Bundesbehörde müsste um einen entsprechenden Passus ergänzt werden. Die Stadtverwaltung müsste dann die Stadtwerke Zehdenick, die die Straßenbeleuchtung für die Kommune betreiben, mit der Installation beauftragt.

Auch die Stadtverwaltung Zehdenick selbst hat schon mal recherchiert. Sie kam zu dem Ergebnis, dass die von Gerth genannte Summe "etwas zu niedrig ist", wie Bürgermeister Bert Kronenberg (parteilos) sagte. Die Verwaltung unterstütze aber den Antrag der Fraktion "Gemeinsam für Zehdenick".

Hartmut Leib (SPD) bedauerte, dass sich bislang niemand um dieses Thema gekümmert habe. Bevor entsprechende Aufträge ausgelöst werden, sollte noch einmal geschaut werden, was das Vorhaben tatsächlich kosten wird. An wem es auch immer gelegen habe, dass das Vorhaben bislang nicht in Angriff genommen worden ist, unterstütze auch die CDU das Ansinnen sehr. Eine eigene Beleuchtung mache an dieser Stelle sehr wohl Sinn, führte der Abgeordnete Michael Schulze (CDU) aus. Während die Mitglieder des Hauptausschusses schließlich einstimmig für den Antrag stimmten, gab es im Stadtparlament eine Enthaltung. Damit kann die Verwaltung nun mit der Umsetzung des Beschlusses beginnen. Wann mit der Installation der Beleuchtung gerechnet werden kann, wurde allerdings nicht gesagt.