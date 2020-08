Matthias Henke

Gransee/Neuruppin Der 25-jährige Granseer, der sich unter anderem wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung vor dem Landgericht Neuruppin verantworten muss, wurde am Montag von einem Zeugen schwer belastet.

So gab der früher in Gransee, mittlerweile aber in Berlin wohnhafte Zeuge an, dass der Angeklagte ihm gegenüber berichtet habe, "etwas getan zu haben, was er nicht hätte tun sollen", nämlich gegen den Willen eines Mädchens mit diesem geschlafen zu haben. Vor der Schule des Mädchens, die auch sein Sohn besuchte, habe er die mutmaßlich Geschädigte dann darauf angesprochen. Anfangs habe sie sich zugeknöpft gegeben, dann aber gesagt, dass sie wegen der Sache lange geweint habe und darunter leide, sagte der 42-jährige Zeuge weiter.

Er habe zunächst angeboten, zu vermitteln, doch das sei sowohl beim Angeklagten als auch beim Mädchen auf Ablehnung gestoßen. Die Eltern sollten auf keinen Fall davon erfahren, hätten sie angegeben. Er habe sich dann nicht weiter eingemischt, da er die ganze Angelegenheit als Privatsache zwischen den beiden angesehen habe, so der Berliner.

Er habe beide gekannt, wenn auch nicht sehr nahe. So sei der 25-Jährige wenige Tage, bevor er sich offenbart habe, bei ihm zu Besuch gewesen. Später sei auch das Mädchen hinzugekommen. Letztere habe für ihn die Polizei gerufen und übersetzt, da er selbst nicht so gut Deutsch spreche. Damals sei es aber um eine andere Angelegenheit gegangen, die nicht mit dem Tatvorwurf in Zusammenhang stand. Er selbst habe Streit mit seiner Ex-Freundin gehabt, so der Zeuge. An jenem Tag habe diese zusammen mit einigen mit Messern bewaffneten Männern vor seiner Wohnung gestanden, weswegen er sich bedroht gefühlt habe. Wie nahe sich der Angeklagte und das Mädchen standen, könne er aber nicht sagen.

Nachdem ein Beweisantrag der Verteidigung auf Sicherstellung und Auswertung von Mobiltelefonen vom Geschädigten und weiterer Zeugen vom Gericht abgelehnt wurde, schoben die Anwälte des Granseers zwei neue hinterher. So soll zum einen ein "aussagepsychologisches Gutachten" einer Geschädigten erstellt werden, zum anderen ein Gutachten darüber, inwieweit es wahrscheinlich sei, dass Spuren beim Hineingreifen in ein Wäschestück von außen übertragen werden können oder nicht.

Der Prozess wird am 15. September fortgesetzt. Unter Umständen sollen dann auch die Plädoyers gehalten werden, wagte Richterin Sandra Marks einen Blick voraus. Sicher sei dies aber noch nicht.