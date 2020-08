Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Soll Hennigsdorf eine Kampagne zum Tragen von Fahrradhelmen initiieren? Lockt eine Skaternacht die Sportbegeisterten auf die Straße? Oder sollen Abstellplätze für Pfandflaschen geschaffen werden? Unter diesen und 40 weiteren Vorschlägen können die Hennigsdorfer beim diesjährigen Bürgerhaushalt abstimmen. Für die Entscheidung gibt es in diesem Jahr mehr Zeit. Coronabedingt findet die Abstimmung nicht an einem Wochenende, sondern drei Wochen statt.

Abgestimmt werden kann zwischen dem 14. September und 2. Oktober, und zwar per Briefwahl oder in der Stadt-Info am Rathaus. Für Letztere gelten in diesem Zeitraum erweiterte Öffnungszeiten: montags und mittwochs 9 bis 17, dienstags und donnerstags bis 18, freitags bis 13 und sonnabends bis 15 Uhr. Unterlagen für die Briefwahl können bis zum 28. September über buergerhaushalt@hennigsdorf.de, unter 03302 877325 oder per Post beantragt werden. Jeder Teilnehmer – für diese gibt es keine Altersbegrenzung – hat fünf Stimmen, die auch auf mehrere Vorschläge verteilt werden können. Das Ergebnis wird am 2. Oktober auf www.hennigsdorf.de veröffentlicht.

Bei der Abstimmung in der Hennigsdorfer Stadt-Info muss zwingend ein Mund-Nasen-Schutz gestattet. Es darf immer nur ein Teilnehmer den Verkaufsraum betreten. Eine Ausnahme gibt es für jene, die in einem Haushalt wohnen. Die Vorlage des Personalausweises ist Pflicht, Kinder können in Begleitung eines Erziehungsberechtigten für ihre Projekte stimmen.