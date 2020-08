MOZ

Bernau Ein Sticker mit dem eigenen Abbild, die gesamte Feuerwehr in einem individuellen Sammelalbum verewigt: Was sonst nur für die Stars des Sports gilt, wird für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Bernau ab dem 5. September Realität. Am Sonnabend startet exklusiv im E-Center Bernau der Verkauf der brandneuen Feuerwehr-Stickeralben. Das hat die Bernauer Stadtverwaltung angekündigt.

Umgesetzt wird die außergewöhnliche Aktion, die auch für ein starkes Kameradschafts-Gefühl sorgen soll, mit dem Berliner Start-up "Stickerstars". Damit das Tauschgeschäft nie ins Stocken gerät, wurde eigens für die Feuerwehr eine Online-Tauschbörse eingerichtet. "Für all unsere Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden und Fans ist das Album eine ganz besondere Erinnerung. Mit der Realisierung dieses Projektes unterstützt jedes Album unseren Förderverein. So können wir zukünftig weitereProjekte, zum Beispiel für die Kinder- und Jugendfeuerwehr, umsetzen", so Stadtwehrführer Jörg Erdmann im Vorwort des Sticker-Albums.

282 verschiedene Sticker von den einzelnen Löschgruppen und -zügen, von der der Kinder- und Jugendfeuerwehr und weiteren Mitgliedern sind ab dem 5. September für zehn Wochen in recycelbaren Sticker-Tütchen zu ergattern. Das E-Center Bernau hat das Projekt ermöglicht, jeder Album-Kauf unterstützt die Feuerwehr auch finanziell: Jeweils zwei Euro fließen direkt in die Feuerwehrkasse.