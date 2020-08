Lisa Mahlke

Frankfurt (Oder) (MOZ) Der kleine Affe ist wütend, geht durch den Dschungel und fragt die anderen Tiere, was sie in so einem Fall tun. Als der Elefant dem Affen zeigt, wie er stampft, tritt auch der Junge, der gerade bei Uta Bruch in der Beratung ist, mit den Beinen auf den Boden, erzählt sie. Bücher wie diese können in der Arbeit mit Kindern helfen. Auch Handpuppen oder das Familienbrett mit Figuren, die Familienmitglieder repräsentieren, helfen beim Zugang zu den Familien.

Uta Bruch leitet die Erziehungs- und Familienberatungsstelle der Caritas in der Leipziger Straße in Frankfurt (Oder). Zu ihr und ihren fünf Kollegen kommen Eltern, die sich gerade trennen, Familien mit Kindern, die gerade Schwierigkeiten in der Schule haben, Paare mit Konflikten, Frankfurter mit Schwierigkeiten beim familiären Miteinander. Seit 1995 gibt es die Beratungsstelle. Was es in den 25 Jahren allerdings noch nicht gab, war eine Online-Beratung. In der Corona-Zeit wurden alle Mitarbeiter geschult, um diese nun anbieten zu können. Familien haben jetzt die Möglichkeit, per E-Mail Kontakt aufzunehmen, bekommen innerhalb von zwei Werktagen eine Antwort. Ein Vorteil, im Vergleich etwa zu deutschlandweiten Online-Beratungsangeboten, ist, dass die Familien bei einem festen Berater bleiben.

Der kann der Familie dann das Angebot machen, zur persönlichen Beratung zu kommen. Einige Anliegen lassen sich jedoch auch per Mail lösen. "Manchmal reicht es den Eltern, etwas loszuwerden", sagt Sozialarbeiterin Iris Schmidt. Wenn sich eine 13-Jährige nach einem Streit mit der Mutter in ihrem Zimmer verbarrikadiert und die Mutter sie anschreit, könne man der Mutter etwa schreiben, dass so etwas vorkommen kann, sie es aber nicht dabei belassen sollte.

In solchen Situationen sei für manch einen die Hemmschwelle, zum Telefonhörer zu greifen, zu groß. "Es brauchte einfach neue Formate", sagt Uta Bruch. Die Corona-Hotline, für die Stadt und Eltern-Kind-Zentren auch Werbung gemacht hatten, wurde nicht in Anspruch genommen. Und die Mitarbeiter der Caritas-Beratungsstelle hatten manche ihrer Familien in der ganzen Zeit nur ein Mal am Telefon. Auch jetzt gibt es keine "Schwemme an Anmeldungen". Trotzdem, findet Uta Bruch: "Wir müssen einen Weg finden, mit Menschen zu arbeiten." Denn während sich in manchen Familien die Situation im Lockdown entspannt habe, sei sie in anderen vielleicht eskaliert. "Die Beschulung der Kinder hat die Eltern ganz schön an ihre Grenzen gebracht", sagt sie. Die emotionale Beziehung spiele beim Erklären von Schulaufgaben eine Rolle, Eltern seien außerdem meist keine ausgebildeten Lehrer. Jugendliche, die sich auch allein bei der Caritas beraten lassen können, seien froh gewesen, als sie wieder Freunde treffen und in die Schule gehen durften.

Hilfe annehmen fällt schwer

Der häufigste Grund für eine Anmeldung in der Beratungsstelle, sagen Bruch und Schmidt, ist die Trennung der Eltern. Der größte Wunsch der Kinder sei, dass das ausgezogene Elternteil zurückkommt. "Die Erwachsenen wollen trotzdem gute Eltern bleiben", sagen sie. Es gehe dann um Fragen wie: Wo wohnen die Kinder? Wer hat wie zu wem Kontakt? Wer bringt das Kind zum Ballett?

Eine Videoberatung ist technisch und aus Datenschutzsicht noch nicht möglich, die Beratung per Mail dafür aber öffnungszeitenunabhängig. Nichtsdestotrotz kann man sich auch weiterhin telefonisch oder im Sekretariat anmelden. Neu ist ein Angebot für Migrationsfamilien, um den Allgemeinen Sozialen Dienst und das Kommunale Integrationszentrum zu entlasten. "Hilfe anzunehmen, ist für die Familien aber noch ungewohnt", sagt Uta Bruch.