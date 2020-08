Vier von einst fünf Sühnekreuzen findet man am alten Wellmitzer Friedhof. Ein Kreuz ist in die Friedhofsmauer integriert. © Foto: Janet Neiser

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Was ist ein Menschenleben wert? Im Mittelalter konnte man es bezahlen. Zumindest wenn es nicht um von langer Hand geplanten Mord ging, jemand bei einem Raub zu Tode kam beispielsweise oder bei einem Totschlag im Affekt. Ein Steinkreuz und eine Heilige Messe gehörten zum Preis. Dazu kamen oft Wein oder Bier, vielleicht auch Geld und Kleidungsstücke, die der Täter den Hinterbliebenen des Opfers abtreten musste, wenn er denn gefasst wurde. Kerzenwachs für die Kirche in größerer menge musste der Täter oft aufbringen und die Beisetzung des Opfers bezahlen. Der Totschlag wurde im Mittelalter nicht durch ordentliche Gerichte bestraft, sondern oft durch so genannte Sühneverträge geregelt.

Dem Stein- oder Sühnekreuz kam dabei eine ganz besondere Bedeutung zu. Es wurde üblicherweise am Tatort aufgestellt. Vorübergehende waren angehalten, dort zum Gebet zu verweilen und dem Opfer zu helfen, vom Fegefeuer in den Himmel zu kommen. Im Fegefeuer, so die Vorstellung der Menschen jener Zeit, blieb das Opfer gefangen, weil es so plötzlich starb, dass es zuvor die Sterbesakramente nicht empfangen konnte. Nur viele Gebete konnten helfen.

Rund 7000 dieser Steinkreuze sind heute in Europa noch bekannt. Einige gibt es auch im Landkreis Oder-Spree. Nur ein einziges steht (vermutlich) noch am originalen Aufstellort. Am Radweg zwischen Beeskow und Oegeln ist es zu finden. Es besteht aus Sandstein und ähnelt in der Form einem Malteserkreuz. Verschiedene Initiale sind eingeritzt. Die Buchstaben JK und AH kann man lesen. Mit den originalen Inschriften dürfte das nichts zu tun haben. Auf den Sühnesteinen waren ursprünglich stilisierte Waffen, Äxte beispielsweise, eingeritzt. Man vermutet, dass die Tatwaffen dargestellt wurden. Buchstaben hätten keinen Sinn gemacht, da die einfachen Leute dieser Zeit sie ohnehin nicht lesen konnten.

Was an der Stelle zwischen Beeskow und Oegeln passierte, wer dort wann durch fremde Hand zu Tode kam, ist auch nicht mehr bekannt. Vielleicht war es ein Kaufmann, der auf der alten Handelsroute zwischen Frankfurt und Leipzig unterwegs war.

Ein weiteres Sühnekreuz ist auf der Burg Beeskow zu finden. Aktuell kann man es noch in der Ausstellung des Regionalmuseums im Salzhaus bewundern. Das Kreuz stammt aus dem Schlaubetal. Der Sage nach wurde es für die Frau eines Schäfers aufgestellt. Der hatte seine Frau angeblich wegen eines Geliebten im Streit erschlagen. Erst wollte er dem Nebenbuhler die Tat in die Schuhe schieben. Später gestand er.

Wo genau das passiert sein soll, weiß man nicht mehr. Im Zuge von Baumfällungen im Ragower Forst wurde das Kreuz auf die Burg Beeskow gebracht und dort 1974 im Innenhof aufgestellt. Wahrscheinlich, so erzählt man es sich jedenfalls immer noch, wurde das Kreuz immer wieder umgefahren, der Burghof war eine Zeitlang Stellplatz für Müllfahrzeuge. Deshalb kam es ins Museum.

Wo das Kreuz künftig stehen wird, ist offen. Die jetzige Ausstellung wird mit der Neukonzeption des Regionalmuseums aufgelöst. Die Burg ist mit der Beeskower Kirchengemeinde im Gespräch, ob das Kreuz vielleicht in der Marienkirche gezeigt werden könne.

Wie das Burgkreuz sind weitere Sühnekreuze bewahrt worden. In Klein Schönebeck, einem Ortsteil von Schöneiche, ist ein lateinisches Kreuz im Turm der Feldsteinkirche integriert.

In Wellmitz sind noch vier von einst fünf Steinkreuzen erhalten, ein Kreuz ist heute Teil der Friedhofsmauer. Für wen sie einst aufgestellt wurden, ist auch in dem Fall nicht nachgewiesen. Es gibt aber eine Sage, die drei der Wellmitzer Sühnekreuze erklären könnte. Die vier Söhne eines Großbauern stritten um das Erbe und schlugen sich gegenseitig tot. Der einzige überlebende Sohn, der dann auch die Wirtschaft bekam, habe die Kreuze für seine Brüder setzen lassen.