Oranienburg (MOZ) In einer Sondersitzung soll der Bauausschuss am 4. November über die Entwicklung Innenstadt beraten. Noch herrscht zur Zukunft der Bernauer Straße große Uneinigkeit.

Der Regionalladen in der Tourist-Info am Schlossplatz erinnert derzeit an eine DDR-Kaufhalle: leere Regale, wenig Auswahl. "Unsere Kommissenten erhalten neue Verträge", erklärt TKO-Betriebsleiterin Franziska Winter. Nach einer Inventur seien vertragliche Defizite festgestellt worden. Außerdem sei das "Portfolio" insgesamt überprüft worden. Nun erhielten die Produzenten und Lieferanten der Waren im Regionalladen neue Verträge. Erst nach deren Unterzeichnung könnten deren Produkte auch wieder in die Regale kommen. Dies geschehe "step by step", sagte Franziska Winter.

Der Regionalladen wird immer wieder gern als Beispiel für eine Zukunft eines regional aufgestellten Einzelhandels in Oranienburg angeführt – zuletzt im Haupt-, Bau- und im Finanzausschuss. In den Gremien wurde über einen SPD-Antrag zur Belebung der Bernauer Straße diskutiert. Der Abgeordnete Björn Lüttmann (SPD) regte an, den Regionalladen in die Bernauer Straße zu verlegen und dort mit dem Weltladen unter ein Dach zu bringen. Die Betreiber des Weltladens würden aus der kleinen Kammer unter der Treppe im Haus in der Lehnitzstraße gern in größere Räume umziehen, um dann mehr Produkte aus fairem Handel anbieten zu können. Doch das gemeinnützig geführte Geschäft kann sich keine hohe Ladenmiete leisten. Lüttmann hat deshalb bereits Gespräche mit der Woba geführt – bislang ohne konkretes Ergebnis. Mehrere Läden der Woba stehen leer, zum Teil schon seit Jahren. Regional- und Weltladen sollen neue Käufer locken: mit Marmelade und Kunstgewerbe aus Oberhavel, fair gehandeltem Kaffee und Schokolade.

Es sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um über die Entwicklung der Bernauer Straße zu sprechen, sagte Bürgermeister Alexander Laesicke (parteilos) im Bauausschuss. Die SPD sieht den Handlungsbedarf jetzt noch größer als ohnehin, weil die Corona-Krise dem Einzelhandel in der Bernauer Straße obendrein zusetzte. Eine Einzelhändlerin hatte schon im Februar – vor dem Lockdown – einen Hilferuf abgesetzt und darin die "Trägheit" der Verwaltung einerseits, anderseits die Akribie des Ordnungsamtes beklagt, das die Größe genehmigter Aufsteller auf dem Gehweg zentimetergenau nachmesse.

Oranienburg müsse in der Bernauer Straße seiner Funktion als "Anker in der Region" gerecht werden, sagte Lisa Wagner (SPD) im Bauausschuss. Leider könne derzeit aber kaum ein Zentrum in der Stadt ausgemacht werden. Potenziale würden nicht genutzt, Kaufkraft fließe ab. Deshalb müsse der Einzelhandel gestärkt werden. Alte und neue Oranienburger sollten ihr Geld im hiesigen Einzelhandel und der Gastronomie lassen. Dazu müsse das Zentrum belebt werden, damit Oranienburg nicht zur reinen "Schlafstadt" verkomme. Lisa Wagner forderte Stadtdialoge und einen Runden Tisch, um darüber zu diskutieren, ob die Bernauer Straße in Teilen oder auf kompletter Länge zwischen Stralsunder und Sachsenhausener Straße zur Fußgängerzone werden soll, was mit dem nun städtischen und leeren Grundstück an der Rungestraße passieren solle und wie mit einem individuellen Angebot Kunden gelockt werden könnten.

Doch der SPD-Antrag fand in keinem der drei Ausschüsse eine Mehrheit. Die anderen Fraktionen wollen eher über die gesamte Innenstadt inklusive Schlossplatz und Fischerkiez beraten und forderten, die Stadt solle endlich den vereinbarten Sonderbauausschuss dazu einplanen. Bürgermeister Laesicke kündigte im Hauptausschuss schließlich einen Termin an. Am 4. November soll der Bauausschuss über die Innenstadt diskutieren. "Das ist der Start für eine Reihe von Informationsveranstaltungen im kommenden Jahr", sagte Laesicke.

Mehrfach wurde darauf hingewiesen, dass es verschiedene Ideen und Studien zur Innenstadtentwicklung schon gab. Es müsse nun auch gehandelt werden. "Ein Konzept ist überfällig", sagte Thomas Hebestreit (Grüne). Christian Howe (CDU) bestritt dagegen, dass Stralsunder und Rungestraße zum "Herz der Stadt" gehörten. Ralph Bujok (Linke) sagte dagegen, es müsse das Gebiet zwischen Bahnhof und Schloss betrachtet werden. Die Innenstadthändler unterstützten den SPD-Antrag, sagte Geschäftsstraßenmanager Stefan Wiesjahn.