Judith Melzer-Voigt

Neuruppin (MOZ) Rund 600 000 Euro könnten zwei Immobiliengeschäfte in die Neuruppiner Kasse spülen: Die Kommune will Grundstücke an ihre Töchter, die Stadtwerke und die Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft (NWG), veräußern. Der Bau- und Wirtschaftsförderungsausschuss hat den Vorhaben schon einmal sein Okay gegeben. Am Ende entscheiden die Stadtverordneten am 6. Oktober.

Die Stadtwerke möchten eine Fläche an der Straße "Zur Mesche" kaufen. 177 550 Euro soll diese kosten. Es handelt sich um ein 3551 Quadratmeter großes Grundstück, auf dem ein Umspannwerk entstehen soll. Derzeit steht dort noch eine Hallenruine, die abgerissen werden müsste. Die Stadtwerke zahlen 50 Euro je Quadratmeter – mehr, als laut Verwaltung Gewerbeflächen in diesem Bereich laut Bodenrichtwert einbringen.

Die NWG wiederum könnte die Fläche "An der Seepromenade 10" kaufen. Dort ist derzeit die Galerie am Bollwerk untergebracht, die NWG ist Mieter und vermietet das Haus an die Galerie weiter. Die NWG will das Gebäude nun übernehmen (wir berichteten). Insgesamt 418 000 Euro würde die Wohnungsbaugesellschaft dieser Kauf kosten.

Hintergrund der NWG-Bemühungen ist, dass es irgendwann einen Weg durch den Klappgrabenblock von der Friedrich-Engels-Straße bis ans Seeufer geben soll. An der Seepromenade 10 soll er enden.