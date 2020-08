Ingmar Höfgen

Havelland Eine einst für die DDR und jetzt für Europa wichtige Gasversorgungsleitung verläuft seit Jahrzehnten auch unter dem Havelland. Sie ist im Durchmesser 50 Zentimeter stark, wurde in den 1960er Jahren gebaut und transportierte Gas durch den Osten. Aber wusste auch der Wasser- und Bodenverband "Großer Havelländischer Hauptkanal - Havelkanal – Havelseen" darüber Bescheid, der seit vielen Jahren die Gewässer rund um die Havel reinigt? Das ist eine der Fragen, die bei einem Rechtsstreit vor dem Landgericht Potsdam aufgeworfen wurde.

Was war passiert? Bei der Reinigung eines neben der Havel verlaufenden Grabens wurde im August 2018 diese wichtige Leitung, die zwischen Paaren-Glien und Falkenrehde unter dem Havelkanal entlangführt, beschädigt und musste anschließend von einer Spezialfirma teuer repariert werden. Mehr als 63.000 Euro Schadensersatz fordert nun der Leitungs-Eigentümer Ontras Gastransport GmbH und hat den Verband vor Gericht verklagt. Am 1. September wird vor dem Landgericht Potsdam weiterverhandelt. Dann sollen Zeugen gehört werden.

Merkliche Auswirkungen auf Mitarbeiter und Endkunden hatte die Beschädigung glücklicherweise nicht – damit sie aber gar nicht erst geschehen kann, sind in der Nähe der Leitung gelbe Pfähle im Boden verankert "Da muss man sich schlau machen", findet Ontras-Rechtsanwalt Hans Schmidkonz, der in der mündlichen Verhandlung im März 2020 von einer Erkundigungspflicht sprach. Es habe auch ein Gespräch gegeben, in dem auf die Leitung hingewiesen wurde. Sie nicht zu kennen und von ihr nicht zu wissen, findet der Anwalt "unglaubwürdig". Ein Grundstück, unter dem die Leitung verläuft, gehöre der Gemeinde Ketzin/Havel, die Mitglied im Verband ist - dieses Wissen müsse sich der Verband zurechnen lassen, so Schmidtkonz weiter, der sich außerdem wunderte, dass dieser als Vorfluter dienende Graben offenbar in früheren Jahren nie gereinigt wurde.

Bezahlen will der Gewässerverband und sein Haftpflichtversicherer, der Kommunale Schadensausgleich, die fünfstellige Summe allerdings nicht. Sie haben die Abweisung der Klage beantragt und vielfältige Argumente zusammengetragen, warum Ontras die Verantwortung trägt. Ein Kernargument ist, dass die Leitung nicht so tief gelegen habe wie es vorgeschrieben sei. Der gelbe Warn-Pfahl weise nur auf den Havelkanal, nicht aber auf die danebenliegenden Gräben hin und sei im Sommer zugewachsen gewesen. Im Landkreis Havelland wisse man gar nichts von einer Genehmigung für diese Leitung, verwies die Anwältin des Verbandes außerdem auf ein Schreiben der Kreisverwaltung.

Immerhin beim letzten Punkt ist Ontras noch fündig geworden. Ihr Anwalt präsentierte jetzt die wasserrechtliche Genehmigung aus dem Dezember 1963, die sich nach einiger Suche doch noch angefunden habe. Das in Leipzig beheimatete Unternehmen gehört zur Verbundnetz AG (VNG). Die Aktiengesellschaft als Nachfolger des gleichnamigen Volkseigenen Betriebes wurde ab 1990 von der Treuhandanstalt privatisiert, Anteilseigner wurden zahlreiche deutsche und internationale Energieversorger sowie Kommunen. Dabei blieben offenbar auch die wichtigen Unterlagen erhalten.

Die Leitung selbst, teilte Ontras mit, diene als Verbindung zwischen dem Berliner Ringleitungssystem und den Ferngasleitungen, die vom Netzknoten Ketzin in Richtung Süden nach Dessau-Roßlau und Richtung Nordwesten Richtung Pritzwalk verlaufen. Ontras verweist darauf, dass jeder Bauherr verpflichtet sei, vor der Baumaßnahme eine sogenannte Leitungsauskunft einzuholen. Dies erfolge inzwischen bundesweit über ein Online-Portal. Insofern seien eigentlich alle Voraussetzungen erfüllt, um die Leitungen gegen Fremdbeschädigungen zu schützen.

Peter Hacke, der Geschäftsführer des Wasser- und Bodenverbandes, wollte sich zu dem laufenden Verfahren nicht öffentlich äußern. Den Standpunkt des Verbandes bekräftigt er auf Anfrage wie folgt: "Wir führen als Unterhaltungsverband ausschließlich Unterhaltungs- und keine Neubau- oder Tiefbauarbeiten aus. Somit arbeiten wir stets innerhalb bereits ausgebauter Grabenprofile, in denen fremde Medienleitungen nicht statthaft sind. Insofern sind wir nicht verpflichtet, Leitungsauskünfte für solche Unterhaltungsarbeiten einzuholen." Finanzielle Auswirkungen auf die Mitgliedsgemeinden erwartet Hacke wegen der bestehenden Haftpflichtversicherung nicht.