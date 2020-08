Olav Schröder

Bernau (MOZ) Eine solide Planung auf der Grundlage der Werte von 2019" bildet die Ausgangslage für die Planung des Bernauer Haushaltes für 2021.

Die Aufwendungen werden dabei allerdings um fünf Prozent erhöht. Dies hat Kämmerer Clemens Pfütz in der Stadtverordnetenversammlung in der ersten Lesung des Budgets für 2021 festgestellt. Das bedeutet, wie er unterstrich, dass die Corona-Pandemie bei der Planung für das kommende Jahr bislang unberücksichtigt blieb. Anderenfalls hätte die Planung permanent überarbeitet und verändert werden müssen, so der Kämmerer. Dagegen habe die Ungewissheit der Prognosen gestanden, die sich im Coronaverlauf mitunter wöchentlich in ihren vorausgesagten Auswirkungen auf die Finanzlage verändert hätten. So habe es beispielsweise im Herbst einen kurzfristigen starken Einbruch gegeben, der aber relativ schnell wieder behoben werden konnte. Hätte man versucht, darauf zu reagieren, hätte man "irgendwo ein Streichkonzert anfangen können". Statt dessen habe man darauf verzichtet, "ein Risiko X zu verbuchen". Gleichwohl bedeute dies für die Planung und im kommenden Jahr "ein Stück weit auf Sicht zu fahren". Clemens Pfütz machte jedoch keinen Hehl daraus, dass 2021 "sicherlich Sparmaßnahmen durchzuführen sind". Auch wenn dies schwierig sein wird, hofft er darauf, dass die Stadt einen finanziellen Spielraum behalte. Sein Appell an die Stadtverordneten, die bis Ende September noch eigene Anträge zum Haushalt einbringen können, war entsprechend unzweideutig: Die Vorschläge dürften auch Einsparungen umfassen. Der Etat für 2021 erfordere keine Kreditaufnahme, die Stadt bleibe schuldenfrei. Und sein Ausblick auf die folgenden Jahre beschreibt dieselbe Tendenz: Auch dann seien die Erträge noch etwas größer als die Aufwendungen.

Mit ihrer konservativen Strategie sei die Stadt auch in den vergangenen Jahren gut gefahren, sagte Bürgermeister André Stahl (Linke). Wenn 2021 Mindereinnahmen entstehen, sollte darauf innerhalb des Haushaltes reagiert werden. Konkret könnte dies bedeuten, dass eventuell einzelne Vorhaben "geschoben werden, ohne das Ganze zu gefährden". Die Stadt werde in ihrer Investitionstätigkeit nicht nachlassen. Ziel sei es, "die Flexibilität zu erhalten, ohne in unruhiges Fahrwasser zu gelangen. Auch Stahl appellierte an die Stadtverordneten, Änderungsvorschläge für den Haushalt unter dem Gesichtspunkt zu prüfen, dass Mindereinnahmen im Stadthaushalt zeitversetzt eintreten können. Die Steuerschätzung komme erst im September und weise in der Regel erhebliche regionale Unterschiede auf. Schwerpunkte würden der sozialen Infrastruktur und des Verkehr gelten.

Die größten Aufwendungen werden auch im kommenden Jahr bei den Personalkosten, den Sach- und Dienstleistungen und den sogenannten Transferkosten wie der Kreisumlage liegen. Der Anstieg der Personalkosten sei auch auf das Wachstum der Stadt zurückzuführen, so Clemens Pfütz. Beispielsweise erhöhe jeder Kitaneubau diesen Ausgabenbereich, auch wenn der Landkreis Barnim für das notwendige Personal rund 85 Prozent der Kosten trägt und die Ausgaben der Stadt somit kompensiert.

Frage nach Schwerpunkten

Von den Stadtverordneten wurde der Wunsch nach einer konkreteren Vorstellung einzelner Projekte mehrfach geäußert. So erkundigte sich Dagmar Enkelmann (Linke) nach den freiwilligen Leistungen wie die Zuschussvergabe an Vereine und Projekte sowie nach dem Bürgerhaushalt. Dirk Weßlau (BVB/Freie Wähler) verwies insbesondere auf die "Unwägbarkeiten bei der Gewerbesteuer" und wünschte sich Aussagen, welche Vorhaben im Mittelpunkt der weiteren Planung wie zum Beispiel beim Verkehr stehen sollen.

Sämtliche Vorhaben über 50 000 Euro seien auch jetzt dargestellt worden, so Clemens Pfütz. Neben sozialen und verkehrspolitischen Investitionen verwies er auch auf die Werterhaltung vorhandener Infrastruktur sowie die Weiterführung und den Ausbau kultureller Angebote wie beispielsweise rund um die Bauhaus-Welterbestätte in Waldfrieden.