Roland Hanke

Erkner (MOZ) Das Wort Spitzenspiel machte die Runde, denn immerhin erwartete der Zweite den Ersten im Erich-Ring-Stadion – wohl gemerkt nach dem 1. Spieltag in der Landesliga Süd. Nun ist die zweite Runde absolviert und es lacht der FV Erkner nach dem 2:0 gegen Blankenfelde-Mahlow vom Platz an der Sonne, allerdings punkt- und torgleich (7:2) mit dem VfB Hohenleippisch.

"Wir haben eine ziemlich geile erste Halbzeit gespielt. Es gab nur kleine Phasen, in denen wir die Ballbesitzkontrolle nicht hatten", erklärt FVE-Trainer Ronald Mersetzky. "Kurz nach der Halbzeit hatten wir aus meiner Sicht etwas Glück, dass der Gegentreffer nicht gegeben wurde. Ich glaube der Torschütze stand nicht im Abseits." Was war passiert? Inder 54. Minute faustete FVE-Keeper Marco Schlausch einen Gäste-Freistoß aus dem Dreiangel nach vorn und Marvin Westenberger schob den Ball ins Tor. Doch der Schiedsrichter erkannt es nicht an – sehr zur Empörung der Gäste, die danach aggressiver spielten und auch drückten.

Doch die Erkneraner agierten clever und kamen nach einem Pass in die Tiefe auf den sehr agil spielenden Tom Worm zum 2:0 (68.). "Unser dritter Konter hat gesessen. Das war ganz wichtig", sagt Mersetzky. Der 19-jährige Worm, der von den Regionalliga-A-Junioren des BFC Dynamo zum FVE gewechselt war, hatte bereits die Führung (35.) nach Pass von Felix Reichelt erzielt. Da er schon zum Auftakt beim 5:2 bei Aufsteiger Grün-Weiß Rehfelde zweimal getroffen hatte, führt Worm jetzt auch die Torschützenliste der Landesliga Süd an.

Letztlich verdienter Sieg

"Auch wenn wir noch ein paar brenzlige Situationen überstehen mussten, haben wir letztlich verdient gewonnen", sagt Ronald Mersetzky. Und darüber hat sich auch FVE-Kapitän Jakob Kunert gefreut, der am Sonnabend seinen 27. Geburtstag feierte. "Das ist schon ein schönes Geschenk", sagt der Abwehrspieler. "Es passte natürlich super, denn nach dem Spiel hatten wir im Sportzentrum einen Mannschaftsabend."

Neben der obligatorischen Geburtstagsrunde hat der Sieg Kunert auch 50 Euro für die Mannschaftskasse gekostet, die er vorher für einen Dreier ausgelobt hatte. "Für einen Studenten ganz schön viel Geld, aber ich gebe es dafür gerne. Wir haben in der ersten Halbzeit klar gezeigt, dass wir guten Fußball spielen und ganz oben in der Tabelle mithalten können. Wille und Zusammenhalt im Team sind genauso überragend wie die Philosophie unseres Trainers."

Gefreut über den Erfolg hat sich auch Erkners Torjäger Paul Röwer – allerdings nur als Zuschauer am Rande des Rasenplatzes. "Ich bin schon fast seit einem Jahr verletzt", erklärt der 25 Jahre alte Stürmer, der an einer Arthrose am rechten Fuß laboriert. "Es fällt mir natürlich richtig schwer, das Spiel nur von außen mitzuerleben. Die Schmerzen sind in Behandlung, aber der Gelenkverschleiß ist da", sagt der gebürtige Berliner. Wenn es besser werden sollte, wolle er es noch mal versuchen, wieder auf dem Platz "in dieser starken Truppe" mitzuwirken.