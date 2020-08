Für längere Wartezeiten wegen der zusätzlichen Arbeit erntet Tobias Bischof in der Kirchenklause in Beeskow von Gästen viel Verständnis. Meistens jedenfalls. © Foto: Peggy Lohse

Peggy Lohse

Beeskow (MOZ) Die Tische stehen weit auseinander. Hinweisschilder erklären, dass Gäste in Innenräumen Mund-Nasenschutz tragen und warten müssen, bis Mitarbeitende sie platzieren. Wie in öffentlichen Verkehrsmitteln, Geschäften, Gebäuden gelten in Restaurants, Cafés und Kneipen seit Monaten die bekannten Regeln zur Eindämmung des Coronavirus’.

Für Gastronomen bedeutet das vor allem: mehr Arbeit. Laminierte Speisekarten, Salz- und Pfefferstreuer sowie Tische und Stühle müssen zwischen den Gästen nicht nur gereinigt, sondern auch desinfiziert werden. Um den Pflicht-Abstand von 1,50 Metern einzuhalten, werden weniger Plätze angeboten oder nur jeder zweite Tisch überhaupt belegt. "Das sind viel mehr Arbeitsschritte", betont Tobias Bischof, der in der Beeskower Kirchenklause bedient. Kontaktdaten der Gäste werden gesammelt, Gewürze auf Nachfrage herausgegeben.

Die Kirchenklause empfiehlt Reservierung, spontane Gäste müssen öfter abgewiesen werden und reagierten verärgert. "Viele beachten sehr penibel die Regeln, aber vielen ist es auch total egal", hat Bischof erlebt. Manche reagierten auch richtig "grantig", wenn er erklärte, dass er die Einhaltung durchsetzen muss. Denn Betreibende sind per Verordnung dazu verpflichtet. Bei Verstößen drohen ihnen Bußgelder zwischen 250 und 10 000 Euro. "Wie man’s macht, macht man’s verkehrt", sagt Bischof. Und freut sich über diejenigen, die Verständnis zeigten.

So geht es auch Najeh Ben Mahmoud im Schukurama: "Unsere Stammgäste wissen Bescheid und haben Masken dabei." Dass nur jeder zweite Tisch belegt werde, nähmen sie verständnisvoll auf. "80 Prozent haben Verständnis, die übrigen 20 Prozent akzeptieren die Regeln am Ende auch", so Ben Mahmoud.

Belastende Beleidigungen

Das Café und Bistro Carmeleon am Marktplatz - gegenüber vom Ordnungsamt - ist besonders beliebt bei Radreisenden und Urlaubern. Inhaberin Carmen Simroth kann ihren Gästen oft zeigen, wenn Kontrollen gemacht werden. Und trotzdem: Immer wieder stehen ältere Menschen ohne Masken zu nah in der Schlange am Eisfenster, Gäste schieben sich die Tische zusammen oder weigern sich, im Innenraum Masken zu tragen. "Um die 20 Mal am Tag müssen wir auf die Regeln hinweisen", sagt sie.

Immer wieder erntet sie Beleidigungen und Schimpfworte, wenn sie auf die Maskenpflicht auf dem Weg zur Toilette hinweist. "Aber ich muss den Konflikt suchen, denn am Ende bekomme ich sonst Strafen." Das lenkt von der Arbeit ab, "ist wirklich belastend" und irgendwann könne sie auch nur schwerlich freundlich bleiben. "Natürlich sind nicht alle so, manchmal gibt es auch unterstützende Worte von anderen Gästen oder klärende Gespräche." Dann ist Simroth froh und lächelt wieder. Seit sie Mitte Mai wiedereröffnete, habe es genau einen Tag ohne Zwischenfälle gegeben: "Pfingstmontag, da waren alle gut drauf."