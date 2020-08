André Bochow

Berlin (NBR) Katja Kipping und Bernd Riexinger kandidieren nicht mehr für den linken Parteivorsitz. Wie es weitergeht, wird noch geklärt. André Bochow hat darüber mit Katja Kipping gesprochen.

Ende Oktober Anfang November soll auf einem Parteitag in Erfurt Ihre Nachfolge geregelt werden. Wird es den Parteitag überhaupt geben?

Das hoffe ich sehr. Dreimal auf Holz. Wir haben ein Hygienekonzept, das alle Anforderungen bisher übertrifft, wir sindunter 1000 Personen, auch weil bedauerlicherweise keine Gäste kommen können. Das Infektionsgeschehen in Thüringen ist überschaubar.

Sie und Herr Riexinger haben sich schon im März entschlossen, nicht wieder zu kandidieren, warum haben Sie erst jetzt geäußert?

Weil uns Corona dazwischengekommen ist. Der Parteitag musste verschoben werden und wir wollten eine monatelange Personaldiskussion vermeiden.

Und Sie haben in dieser Zeit nie mit dem Gedanken gespielt, es doch noch einmal zu versuchen? Trotz der 8-Jahres-Klausel in der Satzung hätten Sie ja kandidieren können.

Die Entscheidung, die Arbeit an der Parteispitze anderen zu überlassen, ist mir auch deshalb nicht schwergefallen, weil ich wusste, dass es gute Nachfolgekandidaturen geben wird.

Ich weiß, dass Sie keine Namen nennen, wenn es um Ihre Nachfolge geht. Aber noch sind Sie Vorsitzende. Werden Sie einen Personalvorschlag machen?

Jedes Parteimitglied hat ein Vorschlagsrecht. Aber Bernd und ich sind uns einig: Wir sind nicht im Feudalismus. Wir haben uns darum gekümmert, dass es mindestens zwei überzeugende Kandidaturen gibt. Entscheiden werden die Parteitagsdelegierten.

Und diese zwei Kandidaturen werden in den kommenden Tagen bekanntgegeben?

Das liegt in der Hand der Kandidierenden. Aber davon gehe ich aus.

Sie fühlen sich nicht ein bisschen an den Parteitag 2012 in Göttingen erinnert, als vorher auch nicht klar war, wer den Vorsitz übernimmt und bei dem es sehr viel Streit gab?

Das kann man überhaupt nicht vergleichen. Wir haben heute eine ganz andere Atmosphäre in der Partei und auch im Parteivorstand. Es gibt nach wie vor kontroverse Diskussionen. Die sind aber sachorientiert. Wir sind eine viel bessere Gemeinschaft und wir lachen viel mehr miteinander.

War der Dauerstreit mit Sahra Wagenknecht notwendig oder ein Fehler?

Ich habe nie eine persönliche Auseinandersetzung geführt. Es ging um eine Kontoverse, die auch in der Gesellschaft geführt wurde, nämlich darum, wie wir mit Migration umgehen. Ich bin sehr froh, dass wir nach einigen Jahren Debatte in dieser Frage, bei der es auch um die sogenannten Milieus ging, jetzt wieder mit einer Stimme sprechen.

Ist die Linke im Bund regierungswillig? Was auch hieße, das Gemeinsame mit der SPD zu betonen.

Da hat sich bei uns einiges getan. Aber das heißt nicht, dass wir im vorauseilenden Gehorsam die Kritik an der sozialdemokratischen Regierungspolitik im Bund einstellen. Und eins ist auch klar: Nur wer uns wählt, kann sich sicher sein, dass das keine Stimme für eine Bündnispartnerin der Union ist.

Wenn die Frage der Spitzenkandidatur für die Bundestagswahl im März diskutiert wird, stehen Sie dann als Kandidatin zur Verfügung? Oder sagen Sie das auch erst wieder zwei Monate vorher?

(lacht) In den kommenden zwei Monaten konzentriere ich mich noch auf die Arbeit als Parteivorsitzende. Über alles andere sprechen wir später.

Die Erfahrung lehrt, sie haben Ihre Entscheidung schon getroffen.

Ich kann mir Verschiedenes vorstellen. Aber ich habe für mich noch keine endgültigen Entscheidungen gefällt. Jetzt arbeite ich dafür, dass vom Parteitag ein Signal des Aufbruchs ausgeht.

Gehört zu den Dingen, die Sie sich vorstellen können, erste linke Bundesministerin in einer Rot-Rot-Grünen Regierung zu werden? Zum Beispiel Sozialministerin?

Ich möchte vor allem, dass wir bei eventuellen Koalitionsverhandlungen soziale Weichen stellen. Garantierter Schutz vor Armut. Sanktionsfreiheit bei Hartz IV, eine Besserstellung der Mitte, sichere und gerechte Rente und gute Arbeit. Wer das dann umsetzt, darüber wird zu sprechen sein, wenn es so weit ist.

Sie würden jede Quote erfüllen. Jung, weiblich, ostdeutsch.

Ich will doch sehr hoffen, dass für mich nicht nurirgendeine Quote spricht, sondern meine Fähigkeiten und meine Leidenschaft für die Sache.

Wenn es nach Ihnen ginge, wo stünde die Linke in 8 Jahren?

Hoffentlich bei zweistelligen Wahlergebnissen und die gesellschaftliche Debatte prägend. Und stark beteiligt am sozial-ökologischen Systemwechsel in Deutschland und in Europa.

Dass die Linken in 8 Jahren stärker als SPD und Grüne sind und das Kanzleramt anstreben können, ist Ihnen zu utopisch?

(lacht) Wieso? In 8 Jahren kann viel passieren. Wenn es eine Dynamik gibt hin zu einem Kopf an Kopf-Rennen zwischen SPD, Grünen und Linken, werden wir auch auf eine Kanzlerschaft bestens vorbereitet sein.