Fredersdorf-Vogelsdorf (MOZ) Petra Becker hält die blau-graue Taube hoch und führt Frederike gleich zu Beginn ihres angekündigten Rundgangs, zusammen mit gut 15 Kindern und 13 Erwachsenen, ein.

Die Plüschtaube werde die Kinder bei ihrer Entdeckertour durch Fredersdorf-Vogelsdorf begleiten, kündigt die Ortschronistin an und fragt, wer sie denn einmal anfassen wolle. Halten wollten Frederike fast alle Kinder, aber die dreijährige Eleonora darf sie als Erste mit auf den "Rundflug" nehmen.

Das Mädchen ist eine echte Fredersdorferin. Ihre Eltern sind erst vor vier Jahren ins Doppeldorf gezogen und könnten weder der Dreijährigen noch ihrer älteren Schwester Rosalie viel über ihre Heimat erzählen, sagt die Mutter. Die Veranstaltung ist für erste Einblicke wie geschaffen. Petra Becker ist Vorstandsmitglied des Heimatvereins Fredersdorf-Vogelsdorf und hat sich die kleine Ortsführung am vergangenen Wochenende ausgedacht. Einheimische Kinder aus Fredersdorf und Vogelsdorf sollten den alten Ortskern von Fredersdorf-Süd entdecken können.

Auf dem Holzding an der Ernst-Thälmann-Straße ist ein Wetterhahn angebracht? Irgendwie sieht der Vogel auf der Spitze des Wappenbaums der Taube Frederike etwas ähnlich. Nein, er zeigt nur mit dem Schnabel nach Vogelsdorf – ein Ortsteil der 1993 zusammengeschlossenen Gemeinde, erzählt Becker den staunenden Kindern. Das Gemeindewappen mit der zweifarbigen Eiche sei auch kein Zufall: Einer der Gutsbesitzer, der in dem Schloss wohnte, das heute zur Seniorenwohn- und Pflegeanlage Katharinenhof gehört, wollte wohl keinen Krieg haben. Es heißt, der Napoleon-Gegner ließ deshalb zwei Friedenseichen pflanzen. Eine davon steht noch an der Ecke Fließstraße. Am Wappenbaum weisen Amboss, Hammer und Zange auf die Schmiede hin, die es dort einmal gab, ein Bierkrug auf das alte Wirtshaus. Daneben ein Pflug – er wird vom Bauer benutzt, weiß jemand. Becker berichtet von ehemaligen Bauerndörfern, die sich hier zusammengeschlossen haben. Stellvertretend für die alte Apotheke ist als viertes Symbol für den Dorfkern eine Waage angebracht.

Vom ehemaligen Dorfanger zeigt Becker Skizzen – welche Kriege es hier so gab, möchte Valentin wissen. Die Kirche und das alte Rittergut sind auch auf alten Fotos zu sehen. Auf einem die schwere Kirchenglocke. Spannend wird es, als Florian Sell den Kindern zuliebe die 300 Jahre alte Kirchturmuhr außer der Reihe läuten lässt. Der 18-Jährige ist jüngstes Mitglied im Heimatverein und hilft gerne bei der Führung aus. Zum Glück zeigt die Uhr gerade kurz vor halb drei.

Nach einer Stunde geduldigen Zuhörens können die Kinder den Holzkreisel auf dem Gutshof ausprobieren. Mit dem Holzspielzeug wollte Becker auch zeigen, wie die Dinge früher hergestellt wurden. Zum Anfassen hatte sie auch ein altes Hufeisen mitgebracht. Am Ende der Entdeckertour ging es durch den ehemaligen Kuhstall. Zwischen den Mauerresten werden sonst Oster- und Weihnachtsmärkte veranstaltet. An diesem Tag dienen die alten Gemäuer kurzerhand als Spielplatz. Und gegenüber darf jeder mal selbst am 2006 sanierten Taubenturm die kleine Glocke läuten. Um 1830 wurde das Gebäude aus roten und gelben Ziegeln als Mittelpunkt des Rittergutes gebaut. Der Heimatverein rettete den maroden Turm vorm Verfall. Heute ist in seinem Innern eine Ausstellung zu landwirtschaftlichen Geräten untergebracht, die bei Veranstaltungen auf dem Gutshofgelände gern besucht wird.

Wissenswertes für alle

Ziel sei es, die Kinder-Führungen einmal jährlich anzubieten, sagt Becker, immer mit unterschiedlichen Schwerpunkten und Erklärungen zur Ortsgeschichte. Beeindruckt hat die Ortschronistin, was die Jüngsten schon wussten und wie wissbegierig sie bei Frederikes Rundflug waren: "Als gefragt wurde, was eine Schmiede ist, kannten sie sich sehr gut aus. Auch insgesamt war die Resonanz toll, es hat mich gefreut, dass auch die Eltern etwas mitbekommen haben." Das wenige, das Fredersdorf-Vogelsdorf noch an historischen Spuren vorzuweisen habe, sollte erhalten und gepflegt werden, meint Andreas Fichtner. "Ich finde gut, dass auf dem Gutshof das Alte bewahrt wird." Der Familienvater lebt seit zehn Jahren im Ort. Er sei aber aus Neugier mit Frau und Kind hergekommen. "Wenn man hierher gezogen ist, kennt man einfach nicht so viel wie die älteren Bewohner."