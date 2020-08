Heike Weißapfel

Hennigsdorf (MOZ) Die vier Grundschulen und zwei Oberschulen in Hennigsdorf sind gerade auf eine ganz eigene Weise neu vermessen worden: "Wir gehen von 50 Access-Points pro Schule aus", sagt IT-Fachbereichsleiterin Jutta Benesch. Jeweils ein solcher Punkt soll pro Klassenzimmer eingerichtet werden, aus den Punkten entsteht dann flächendeckendes WLAN in allen Schulen, die sich in Trägerschaft der Stadt befinden. Bisher gibt es ausschließlich verkabelte Verbindungen ins Internet.

Die Vermessung ist eine Grundlage dafür, dass für die Schulen Fördermittel aus dem Digitalpakt fließen. Jutta Benesch rechnet damit, dass die Auftragsvergabe noch in diesem Jahr stattfinden kann und der Umbau im Januar oder Februar 2021 beginnen kann. Dabei werde es aus Sicherheitsgründen separate WLAN-Netze für Unterricht, Verwaltung und Gäste geben.

Breitbandanschlüsse sind an den Grund- und Oberschulen vorhanden, sie sollen je nach technischer Verfügbarkeit erweitert werden. Das Datennetzwerk umfasst die Räume in den Schulgebäuden. Die Sporthallen sollen im nächsten Jahr über einen öffentlichen Hotspot der Telekom erschlossen werden.

Unterschiedlicher Ist-Stand

Die Stadt hat die Datennetzwerke in einigen Schulen bereits um die Jahrtausendwende angelegt. An der Sonnengrundschule an den Havelauen erfolgte der Neubau eines strukturierten Netzwerks 2016 nach der Übernahme vom Landkreis, in der Albert-Schweitzer-Oberschule wurde es 2006 mit der Schulsanierung geschaffen. Insofern hat die Stadt in die digitale Ausstattung der Schulen unterschiedlich investiert. Auch die Mittel aus dem Digitalpakt müssen mit Eigenmitteln kofinanziert werden.

"Es ist gut, dass das WLAN schnell kommt", sagt dazu Sozial-Fachbereichsleiter Martin Witt. Nach und nach wird auch die vorhandene Technik in den Schulen erneuert, bis zum Ende des Digitalpakts im Jahr 2024 sollen in jeder Schule mehr als 20 interaktive Displays in den Klassenzimmern hängen. Sie ersetzen dann die Whiteboards. "Sie funktionieren ohne Beamer", erläutert Jutta Benesch den Unterschied. Eine hochmoderne Form des alten Polylux’: Mittels einer Dokumentenkamera werden Unterlagen auf Papier an der modernen Tafel sichtbar gemacht. "Für die Whiteboards schaffen wir alle fünf Jahre Ersatz", so Benesch. Die "Lebensdauer" der Interaktiven Displays betrage etwa sieben Jahre.

Eltern für Lernmittel zuständig

Alle Grundschulen sollen mit iOS-Tablets inklusive andockbarer Tastatur, Kopfhörer und Schutzhülle ausgestattet werden, und zwar je nach ihrer Zügigkeit mit zwei beziehungsweise drei Klassensätzen à 32 Tablets. Für die Adolph-Diesterweg-Oberschule werden zwei Klassensätze à 32 Notebooks samt 15-Zoll-Monitor, Maus und Kopfhörer angeschafft, für die Albert-Schweitzer-Oberschule drei Klassensätze. Zusätzliche Arbeitsplatzcomputer stehen in den Fachkabinetten aber weiterhin parat.

Neben den zur Verfügung stehenden schuleigenen Lehrmitteln werden die Eltern aber auch Lernmittel anschaffen müssen. Kinder und Jugendliche aller Klassenstufen bringen dann in Zukunft auch eigene mobile Endgeräte mit in die Schule. Wie das umgesetzt werden soll, steht aber noch nicht fest. Wenn die Schule konkrete Vorgaben mache, welches Gerät genutzt werden soll oder eventuell Sammelbestellungen übernehme, wäre das für Lehrkräfte wie für die Schüler selbst leichter zu händeln, so Martin Witt. Es gibt dazu vom Bund auch ein Sofortausstattungsprogramm für Familien, die sich die Anschaffung nicht leisten können.