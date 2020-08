Andreas Schmaltz

Füstenwalde (MOZ) Neue Veranstaltungsorte, weniger Tickets, Maskenpflicht und ein Tanzverbot: Bei den 19. Fürstenwalder Jazztagen wird einiges anders laufen als in den vergangenen Jahren.

"Es ist nicht abzusehen, dass sich die derzeitige Situation bis November ändert", sagt Peter Apitz, Vorsitzender des Fürstenwalder Kulturvereins, der das Festival veranstaltet. Seit März hätten coronabedingt eigentlich keine Konzerte mehr stattgefunden. Doch die 19. Fürstenwalder Jazztage sollte es dennoch geben. "Aufgeben war keine Option", sagt Apitz. Auch vor dem Hintergrund, dass die Jazztage im nächsten Jahr 20 Jahre alt werden. "Wie will man zum 20. Jubiläum kommen, wenn das 19. Festival ausfällt?", fragt Apitz deshalb.

Der Dom wird zum Konzertsaal

Damit sich ab dem 31. Oktober bis zum 15. November das Publikum an fünf Konzertabenden am Klang ausgewählter Musiker wie Jazz-Sängerin Sydney Ellis oder dem Alexander Blume Trio erfreuen kann, wurde ein Hygienekonzept für das Festival erstellt, und neue Räume wurden gesucht. Statt des Filmtheaters Union und der Kulturfabrik dienen in diesem Jahr der Dom St. Marien und der Fürstenwalder Hof als Konzert-Locations. "Je Veranstaltungsort haben wir etwa 110 Plätze", sagt Apitz. Die Orte seien dahingehend ausgewählt worden, dass die Besucher genügend Platz hätten. Sollte die derzeitige Pflicht, die Abstandsregeln einzuhalten, bis zum Festivalbeginn nicht mehr gegeben sein, werden die Konzerte am 13. und 14. November an ihren ursprünglichen Veranstaltungsort, die Kulturfabrik beziehungsweise das Filmtheater Union, zurückverlegt, sagt Apitz.

Die Tickets würden personalisiert verkauft, erklärt der Vereinsvorsitzende, sodass bei Absage oder einem Corona-Fall betroffene Personen schnell zu finden seien. Festivaltickets, die den Eintritt für alle Konzerte beinhalten, werde es nicht geben. "Während des Festivals ist das Tragen von Mund-Nase-Bedeckungen in den Innenräumen Pflicht", betont Apitz. Auch Tanzen sei in diesem Jahr nicht möglich. Zum ersten Mal seit Jahren werden die Jazztage daher nicht mit dem Jazzball eröffnet. Stattdessen wird es ein Auftaktkonzert mit den drei Gruppen geben, die eigentlich auf dem Ball gespielt hätten. "Wir wollten den Bands nicht absagen", erklärt Apitz. Aufgrund der Wiedereröffnungsfeier des Doms am Reformationstag wurde der Start zudem auf einen Freitag verlegt.

Das Festival kann dieses Jahr mit einer weiteren Besonderheit aufwarten – dem Sonderkonzert am 1. November zur Feier des 30-jährigen Jubiläums des Kulturvereins. "Eigentlich war im März ein großes Fest im Alten Rathaus geplant", berichtet Peter Apitz. Doch wegen Corona musste es abgesagt werden. Apitz freut sich, dass es nun wenigstens ein Konzert zu diesem Anlass gibt.

Musikalisch stehen die 19. Fürstenwalder Jazztage unter dem Motto "Jazz meets Klassik". Mit dem Trio Favo und Die Soultemperierte Vier werde eine Mischung aus unterschiedlichen Stilrichtungen geboten. So sind zu Beispiel Neuinterpretationen von Werken von Johann Sebastian Bach sowie eine Oboe auf den Konzerten zu hören. Einen Oboisten habe es bei den Jazztagen bislang noch nicht gegeben. "Ein Querschnittprogramm für alle, die gute Musik mögen", sagt Apitz.

Der Vorverkauf der Karten hat bereits begonnen. "Die personalisierten Tickets sind in allen üblichen Vorverkaufsstellen erhältlich", sagt Apitz. Die Preise seien trotz der Auflagen gleich geblieben. Für Schüler und Jazzclub-Mitglieder gibt es zudem ermäßigte Eintrittskarten. Wegen der begrenzten Zahl der Tickets rät Apitz allen Interessierten, sich schnell zu entscheiden.